Martina Nasoni | Io e Daniele Del Moro ci vogliamo bene | ma non è il ragazzo che fa

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019)Dal, la storia è naufragata. Non è un segreto ormai che la vincitrice del Grande Fratello 16 e il veronese con la passione del body-building abbiano provato a costruire un rapporto anche fuori dalle telecamere del reality show, tuttavia con scarso successo. I due giovani, che nella casa di Cinecittà hanno vissuto una relazione piuttosto tormentata, hanno tentato di trascorrere diverse settimane insieme, ma i caratteri forti di entrambi non hanno trovato l'alchimia giusta per la costruzione di qualcosa di più concreto.Alle pagine di DiPiù Tv, la Ragazza dal Cuore di Latta ha confessato di essere rimasta comunque in buoni rapporti col compagno di avventura, anche memore delle esperienze vissute insieme: Io eci. Con lui ho vissuto momenti molto belli. Ma non è ilche fa per me. Nessun dramma: cerco di affrontare sempre tutto ...

Novella_2000 : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sentono ancora? Ecco in che rapporti sono rimasti - bimbadigemma : @elirusso6 @Romina59583404 @Pixelllllllll Come non l'hai trovato?ripeto vai su google e scrivi martina nasoni notizie. - bimbadigemma : @Romina59583404 @Pixelllllllll @elirusso6 Ma se non mi credi vai su google e scrivi martina nasoni e poi… -