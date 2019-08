Le grandi case editrici statunitensi hanno fatto causa ad Audible

Fiumicino - cadono pezzi di aereo Norwegian : colpite 12 case e 25 auto. Gli abitanti : come una grandinata : Paura a Fiumicino, dove frammenti di un aereo della compagnia Norwegian sono caduti sui tetti delle case e su alcune auto nella zona, subito dopo il decollo dall'aeroporto Leonardo...

Don Sturzo : Casellati - ‘nel Pantheon dei grandi d’Italia’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Uomo di fede, di pensiero e di azione, don Luigi Sturzo ha lasciato al nostro Paese un’eredità intellettuale, politica e morale che ancora oggi, a 60 anni dalla sua morte, rappresenta un riferimento prezioso e mai superato per tutti coloro che, in politica, si ispirano a ideali cristiani, sociali e liberali. Una figura a cui spetta di diritto un posto d’onore nel Pantheon ideale dei ...

Don Sturzo : Casellati - ‘nel Pantheon dei grandi d’Italia’ (2) : (AdnKronos) – Don Sturzo -aggiunge la seconda carica dello Stato- spese la sua esistenza per dare voce ai cattolici in politica ma anche per portare nel dibattito pubblico e nelle prassi politiche quella tensione morale che caratterizzava il suo animo. E le sue battaglie per affermare i valori di libertà, pace e giustizia, per le quali pagò anche in prima persona con l’esilio, sono un esempio illuminante di coerenza politica e ...

Auto - accordo tra California e quattro grandi case auto sfida Trump sulle emissioni : NEW YORK - Un patto negoziato in gran segreto tra quattro case automobilistiche e la California sfida Donald Trump sull'ambiente. L'accordo ha l'obiettivo di far rispettare più stingenti criteri...

Violenta grandinata in Molise : danni a case e auto a Venafro [VIDEO] : Una Violenta grandinata si è abbattuta in Molise: a Venafro (Isernia) si sono registrati danni a edifici, tetti, vetri e finestre, alle vetture in transito o parcheggiate. Il fenomeno è durato pochi minuti: il manto stradale si è ricoperto in pochi istanti di grandine grossa come palline di ping pong, provocando disagi alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco, non si segnalano feriti. Violenta grandinata a Venafro in Molise ...

Mega grandinata nel bolognese : danni ad auto e case : Non c'è pace per il Nord Italia, nuovamente colpito oggi da forti temporali con danni e disagi. Un vasto sistema temporalesco multicellulare si è formato in tarda mattinata fra basso Piemonte e...