Dwight Howard è un nuovo giocatore dei Lakers | cifre e dettagli del particolare ‘summerc

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019)è ufficialmente undei Los Angeles: il centro ha firmato un‘summer contract’ in vigore dal prossimo 21 ottobre Dopo l’infortunio dello sfortunato DeMarcus Cousin, i Los Angelessono corsi ai ripari vagliando diversi profili per occupare lo spot di centro. La scelta è ricaduta super quello che, nonostante la forma fisica e l’hype intorno siano molto diversi, rappresenta un grande ritorno ad L.A. ‘Superman’ ha accettato subito la proposta dei losangelini, firmando un accordo davveroha accettato un contratto non garantito da 14.000 dollari per ogni giorno in cui farà parte del roster dei. Questa tipologia di contratto, che entrerà in vigore dal 21 ottobre (primo giorno di regular season), è definita ‘summer contract‘. SCARICA L’APP ...

BasketUniverso : I dettagli del contratto di Dwight Howard: senza stipendio fino al 21 Ottobre - BasketUniverso : Shaq sul ritorno di Howard ai Lakers: 'Dwight chi? Non lo conosco' - Pianeta_Basket : NBA - Lakers: Dwight Howard alla firma, avrà il #39 -