Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’, ha detto adi restare”)provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate didi ieri sera, alla viglia di-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente, l’ade lo stesso. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha disputato con l’Primavera. Gianluca Diinforma che i vertici dell’al calciatore che èdal, che la linea non cambia. Come peraltroieri sera da Antonio Conte. Al momento – aggiunge Di– non è chiaro se nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri. L'articolo Diche èdalsembra essere il ...

napolista : Di Marzio: Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter Le parole di Wanda Nara hanno po… - 97ferrari97 : RT @C19official: Di Marzio su Sanchez dice le stesse cose da 10 giorni, per me tiene nascoste le reali trattative perché è il testimone di… - DottorStrowman : RT @C19official: Di Marzio su Sanchez dice le stesse cose da 10 giorni, per me tiene nascoste le reali trattative perché è il testimone di… -