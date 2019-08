Andrea Damante conduttore del daytime di Amici Vip? La soffiata

Amici Vip : Andrea Damante conduttore del daytime - Giuliano Peparini in giuria (RUMORS) : Cosa lega Andrea Damante ad Amici di Maria De Filippi? Stando alla notizia che è stata data ieri durante una trasmissione in onda su Radio 105, il bel siciliano sarebbe stato scelto per condurre la striscia quotidiana della versione Vip del talent show. A confermare l'imminente debutto del dj davanti alle telecamere del nuovo programma di Canale 5 potrebbe essere il "segui" che Michelle Hunziker (presentatrice delle puntate serali) gli ha messo ...

Amici Vip anticipazioni - arriva Andrea Damante : svelato il suo ruolo : anticipazioni Amici Vip: Andrea Damante conduttore del daytime? Il retroscena Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe dell’incredibile. Di cosa si tratta? In pratica una fedele lettrice del portale di gossip ha segnalato che ieri gli speaker di Radio 105 avrebbero annunciato che Andrea Damante dovrebbe essere il conduttore del daytime di Amici Vip. Ma non è finita qua perchè sempre ...

Andrea Damante sbarca agli Mtv VMAs : al lavoro per Vanity Fair : Andrea Damante sbarca in America. Al lavoro per Vanity Fair: riflettori puntati sugli Mtv Video Music Awards Procede a gonfie vele la carriera di Andrea Damante, che dopo l’avventura come tronista a Uomini e Donne ha saputo spiccare il volo, riuscendo a farsi strada in diversi ambiti. Quello musicale rimane il suo habitat naturale, ma […] L'articolo Andrea Damante sbarca agli Mtv VMAs: al lavoro per Vanity Fair proviene da Gossip e ...

Andrea Damante e Paola di Benedetto stanno insieme? : Ormai gli incontri tra Andrea Damante e Paola di Benedetto sembrano essere non più casuali. Dopo la rivelazione di Gabriele Parpiglia e Deianira Marzano che tramite i loro rispettivi profili Instagram hanno mostrato i due insieme tra i lidi dell'affascinante Ibiza, ecco che arriva anche la conferma nelle pillole di gossip di Chi con un nuovo avvistamento della coppia.Il settimanale riferisce che l'ex tronista ha invitato la bella ex madre ...

Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme : collaborazione in vista? : Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme. collaborazione in vista? Il tour di Andrea Damante sta per volgere al termine. Il bel deejay veronese trascorre le sue estati animando le serate di tantissimi locali, sparsi qua e là per l’Italia e non, con la sua musica. Di recente, poi, ha portato a casa un grande successo […] L'articolo Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme: collaborazione in vista? proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante : nuova rivelazione sul tradimento : Giulia De Lellis svela cosa ha provato dopo le corna di Andrea Damante Il prossimo 17 settembre uscirà in tutte le librerie il nuovo libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”, in cui racconta il tradimento subito da Andrea Damante. L’ex corteggiatrice ha stupito i suoi seguaci con una rivelazione inaspettata. Giulia De Lellis ha anticipato le sensazioni provate dopo aver scoperto le ...

