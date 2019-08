Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ripresa delal Filadelfia per la squadra del tecnico Walter Mazzarri dopo la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo. Seduta defaticante e programma personalizzato per i giocatori reduci dal match contro gli emiliani, mentre gli altri elementi attualmente a disposizione hanno svolto un programma tecnico-tattico. Nei prossimi giorni accertamenti strumentali per Cristian, che ieri sera è uscito dopo il primo tempo per un problema muscolare. Quasi certo il forfait dell’argentino per il ritorno di Europa League, in programma giovedì, contro i Wolves. Domani, martedì 27 agosto, ci sarà una sessione pomeridiana al Filadelfia. Caso Nkoulou, la Roma risponde al: il duro comunicato del club giallorosso L'articoloil: ildell’allenamento CalcioWeb.

CalcioWeb : #Torino, #Ansaldi salta il Wolverhampton: il report dell'allenamento - sportface2016 : #WOLTOR | #Ansaldi out per la gara di ritorno tra #Wolverhampton e #Torino #EuropaLeague - Dalla_SerieA : Torino, per Ansaldi esami stru -