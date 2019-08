Roma | serio infortunio per Diego Perotti | l’esterno giallorosso costretto ad un lungo stop

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il giocatore dellaha saltato il match con il Genoa per unche lo costringerà ai box per quasi due mesi Brutte notizie per ladall’infermeria, il clubinfatti dovrà fare a meno diper unperiodo. L’esterno argentino ha saltato la sfida con il Genoa per, un guaio muscolare analizzato nella giornata di oggi tramite controlli specifici, che hanno dato esiti spiacevoli. Luciano Rossi/LaPresse Questo il comunicato della: ‘ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a unriportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie‘.L'articoloper...

