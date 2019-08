Pensioni anticipate Ape e opzione donna | Armiliato | ' Stato di incertezza'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Sul tema della flessibilità previdenziale cresce l'attesa per la risoluzione della situazione di stallo istituzionale, un passaggio fondamentale per poter comprendere quale sarà il destino di molti lavoratori che vivono situazioni di disagio in età avanzata. Il punto appare particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne le opzioni di pensionamento anticipato attualmente in scadenza entro il termine dell'anno, come nel caso dell'APE e dell'. Senza un intervento legislativo entrambi i provvedimenti sono infatti destinati a scomparire nel 2020, un'eventualità che desta elevata preoccupazione tra i potenziali destinatari delle misure.(CODS): 'Sulleprosegue lodi' Rispetto alla vicenda negli scorsi giorni è tornata a fare il punto della situazione la fondatrice del ComitatoSocial Orietta, attraverso ...

Agenzia_Ansa : #Lavoro, via in 11mila dal pubblico con quota 100 in agosto. Sono 9 mila le nuove pensioni anticipate già liquidate… - macriga3 : Gia d'accordo sul togliere quello che ha voluto Salvini. Dio vi stramaledica. - Mainomenos1 : @il_Maggiore @Toni_Borlini @LaGrevia @Morbilla_ Mi spiega come accidenti entrerebbero le pensioni anticipate eccete… -