Motorola One Pro Zoom | ecco nuovi render e le caratteristiche tecniche principali

Google ARCore aggiunge il supporto a Realme 3 Pro - Xiaomi Mi 9 SE - Motorola One Vision e tanti altri : Google ARCore aggiunge il supporto a Moto Z4, Realme 3 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Motorola One Vision, Infinix Mobile Note 6 e Tecno Phantom 9 L'articolo Google ARCore aggiunge il supporto a Realme 3 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Motorola One Vision e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 e Motorola Moto G6 Play si aggiornano ancora : patch di sicurezza e tanti piccoli miglioramenti : ASUS ZenFone 6 e Motorola Moto G6 Play si aggiornano ancora: patch di sicurezza e tanti piccoli miglioramenti (Benessere digitale, Smart Key e altro ancora) L'articolo ASUS ZenFone 6 e Motorola Moto G6 Play si aggiornano ancora: patch di sicurezza e tanti piccoli miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr V4 sarà lo smartphone pieghevole più economico (si fa per dire) del mercato? : (Foto: Sarangsheth.net) Ci almeno tre motivi che rendono Motorola Razr V4 lo smartphone pieghevole più atteso dei prossimi mesi. Il primo è il ritorno di un marchio di grandissimo successo della storia mobile. Il secondo è che avrà un’apertura a conchiglia, proprio come quella dei primi Razr. Il terzo riguarda le tasche dei consumatori: potrebbe avere il prezzo di partenza più basso tra tutti i cellulari con schermo flessibile. Ad ...

Motorola One Action - lo smartphone pensato per video grandangolari : (Foto: Motorola) Motorola One Action è il nuovo smartphone di fascia media, ma dalle alte prestazioni e basso prezzo, che lo storico brand ha ufficializzato anche per il mercato italiano. La base hardware e estetica è quella del top di gamma One Vision, ma con sostanziali differenze. Prendendo come metro di paragone il modello precedente, il vetro viene sostituito dal policarbonato di buona qualità e maggiore resistenza, mentre la parte frontale ...

Motorola One Action - arriva lo smartphone con “action cam” grandangolare a 117° : Motorola ha lanciato oggi sul mercato il Motorola One Action, un nuovo smartphone della famiglia One caratterizzato dalla presenza di una cam grandangolare a 117° utilizzabile per registrare video orizzontali pur mantenendo in verticale lo smartphone. Scheda tecnica molto simile al Motorola One Vision presentato alcuni mesi fa, troviamo infatti anche sul’One Action il display “Cinemavision” da 6,3″ FullHD+ a 21:9 con ...

Motorola One Action è ufficiale in Italia : Android One e tripla fotocamera posteriore con Action camera : Motorola One Action arriva ufficialmente in Italia: è uno smartphone Android One di fascia medio-bassa che si crede una Action camera. L'articolo Motorola One Action è ufficiale in Italia: Android One e tripla fotocamera posteriore con Action camera proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Zoom in arrivo anche in viola a un prezzo decisamente alto : Motorola One Zoom è uno smartphone che dovrebbe essere presto lanciato sul mercato e che fino a qualche giorno fa veniva chiamato Motorola One Pro L'articolo Motorola One Zoom in arrivo anche in viola a un prezzo decisamente alto proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Pro o One Zoom? Nome diverso - ma il succo è quello : ecco specifiche e render : Motorola One Pro potrebbe in realtà essere Motorola One Zoom: il Nome potrebbe meglio rappresentare le principali caratteristiche dello smartphone Android, che dovrebbe arrivare dopo l'IFA 2019. L'articolo Motorola One Pro o One Zoom? Nome diverso, ma il succo è quello: ecco specifiche e render proviene da TuttoAndroid.

Questo misterioso smartphone Motorola potrebbe essere il Moto G8? : Il noto leaker Evan Blass, alias @evleaks, è riuscito a ottenere due immagini che mostrano il pannello frontale del misterioso dispositivo Motorola che sfoggia un design a tutto schermo caratterizzato da cornici laterali sottili come un rasoio, quasi senza fronte, ma stranamente con un mento sufficientemente alto da accogliere un logo aziendale di dimensioni standard. L'articolo Questo misterioso smartphone Motorola potrebbe essere il Moto G8? ...

Motorola One Pro o Motorola One Zoom? Nome diverso - ma il succo non cambia : Motorola One Pro potrebbe in realtà essere Motorola One Zoom: il Nome potrebbe meglio rappresentare le principali caratteristiche dello smartphone Android, che dovrebbe arrivare dopo l'IFA 2019. L'articolo Motorola One Pro o Motorola One Zoom? Nome diverso, ma il succo non cambia proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Action è sempre più interessante : fotocamera grandangolare da 117° in verticale : Motorola One Action avrà una fotocamera grandangolare da 117°, utilizzabile anche in verticale: ecco gli ultimi dettagli sul nuovo smartphone della casa alata. L'articolo Motorola One Action è sempre più interessante: fotocamera grandangolare da 117° in verticale proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Action ha sempre meno segreti : ecco specifiche tecniche e render stampa : Alcune delle caratteristiche di Motorola One Action ci vengono fornite "direttamente" da Google: ecco cosa sappiamo del nuovo smartphone Android One, che sarà presentato nelle prossime settimane. L'articolo Motorola One Action ha sempre meno segreti: ecco specifiche tecniche e render stampa proviene da TuttoAndroid.

Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone : L'aggiornamento ad Android 9 Pie ha causato dei problemi ad Alcuni possessori di Motorola Moto G6 e l'unica soluzione resta il factory reset. L'articolo Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe funzionare Action Cam su Motorola One Action : A rendere particolare Motorola One Action dovrebbe essere il suo comparto fotografico, caratterizzato da un sensore grandangolare da 117° più due normali L'articolo Ecco come potrebbe funzionare Action Cam su Motorola One Action proviene da TuttoAndroid.