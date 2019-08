Governo | Centinaio a M5S | pronti ad accordo di legislatura | Zingaretti | «Discontinuità

Governo - Centinaio : si può recuperare un rapporto con il M5S : Centinaio: Penso che in questo momento un discorso con il M5S per poter andare a recuperare quel rapporto che ci aveva permesso di iniziare

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini ci riprova - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini tenta il M5s - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Gianmarco Centinaio - Governo Lega-M5s bis : "Dai vertici grillini diversi segnali. Pronti a un nuovo contratto" : "Penso ci siano ancora margini, anche perché da parte dei dirigenti del M5s ci sono ancora segnali di apertura". Cosi' Gian Marco Centinaio, ministro per l'Agricoltura e leghista, in un'intervista a La Stampa apre a un governo gialloverde-bis. "La rottura che c'è stata nei giorni scorsi era data dal

Gianmarco Centinaio - si riapre tutto : "Contatti ancora in corso - Governo Lega-M5s". La condizione : fuori Conte : "Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso". Gianmarco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e Turismo dell'ormai defunto governo Conte non molla: la pista di una maggioranza gialloverde è ancora percorribile. Intervistato dal Mattino, l'esponente della

Il ministro (e futuro commissario Ue?) Centinaio : “La spina al Governo andava staccata due mesi fa” : Gian Marco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura, sostiene che il Carroccio avrebbe dovuto staccare al spina al governo già due mesi fa, dopo la vittoria alle elezioni europee. Centinaio, inoltre, è uno dei due nomi (insieme a quello di Garavaglia) indicato da Salvini come possibile prossimo commissario europeo.Continua a leggere

"Dovevamo staccare la spina al Governo due mesi fa". Il leghista Centinaio vuole rompere : “Non è un mistero che per me questo governo avrebbe dovuto chiudere i battenti due mesi fa. Quando i rapporti con i 5 stelle si sono ridotti ai minimi termini”. Lo dice il ministro leghista delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, intervistato oggi dal ‘Corriere della sera’ e da ‘Repubblica’. “Salvini sa come la penso, e lo sanno anche Conte e Di Maio”, aggiunge. Centinaio parla anche ...