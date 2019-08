Usa | primo caso di reato in orbita | l’astronauta Anne McClain accusata dall’ex moglie di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per uncommesso in. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei mesi. Il tutto è avvenuto nel bel mezzo dell’iter di separazione e di una contesa per un figlio adottato. E sarebbe costato all’astronauta l’esclusione dalla passeggiata tutta al femminile nello spazio che l’agenzia spaziale ha promosso quest’anno. Quando l’ex agente si è accorta che la compagna controllava il suo conto, ha chiesto alla banca di localizzare i computer da cui avveniva l’accesso. Si è così scoperto che ...

