Uccisa a 34 anni per gelosia In manette il compagno

Ferrara - donna di 34 anni Uccisa dal convivente durante una lite : Doveva essere un incontro utile per stemperare le tensioni di coppia che stavano logorando il loro rapporto. Trascorrendo alcune ore insieme, pensavano di risolvere i problemi sorti, dovuti principalmente alla gelosia. Cinzia Fusi, 34enne di Cologna, frazione di Berra, in provincia di Ferrara, aveva acconsentito di passare un po’ di tempo con il compagno, Saverio Cervellati, di 18 anni più grande, che era anche il suo datore di lavoro. Così si ...

Copparo choc. Italiana di 34 anni Uccisa dal compagno cinquantenne : Femminicidio a Copparo nel Ferrarese. Un’Italiana di 34 anni è stata aggredita dal compagno più grande di lei di 17

Una ragazza israeliana di 17 anni è stata Uccisa da una bomba rudimentale in Cisgiordania - ci sono altri due feriti : Una ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa dall’esplosione di una bomba rudimentale nei pressi della colonia israeliana di Dolev, in Cisgiordania. Ci sono altri due feriti, il padre e il fratello della ragazza. Il quotidiano israeliano Haaretz scrive

Bimba di 3 anni Uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall’India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha ...

Miriam - 25 anni - Uccisa a coltellate nel parco : arrestato il fidanzato della migliore amica : Sergio SM, 29 anni, è stato arrestato mercoledì scorso come presunto autore dell’omicidio della giovane Miriam Vallejo, 25 anni, uccisa mentre passeggiava con i suoi cani nella città di Madrid. Sergio ha mantenuto ha dichiarato la sua innocenza ma il dna ha svelato l’identità e il giovane è stato rinchiuso in carcere. Sergio è il fidanzato della migliore amica di Miriam. La guardia civile ha arrestato l’imputato martedì nella ...

Bari - lumini e fiammelle per Giorgia Uccisa da un'auto a 18 anni : "Un fiore reciso troppo presto" : In tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare la 18enne travolta mentre era in bicicletta. Tra loro anche il sindaco Decaro. Il dolore dei familiari il ricordo degli amici

Reggio Emilia - barista 24enne Uccisa a coltellate. Caccia aperta all’assassino : è un senza fissa dimora di 34 anni : Un 34enne, senza fissa dimora, di origine marocchina. E’ stato individuato ma è ancora in fuga l’assassino di Hi Zhou, la barista cinese 24enne che ieri pomeriggio, intorno alle 18, è stata uccisa a coltellate in via XX settembre a Reggio Emilia. La questura ha diramato un ordine di cattura in tutta Italia e inoltrato la segnalazione alle frontiere. L’ultimo avvistamento del fuggitivo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è ...

Vicenza - ciclista di 54 anni investita da un suv e Uccisa : Onorina Chiurato, ciclista amatoriale di 54 anni, di Cassola, in provincia di Vicenza, è deceduta stamattina in un incidente stradale avvenuto a Rosà, in provincia di Vicenza.Continua a leggere

Stuprata e Uccisa a 15 anni - aveva chiesto aiuto al telefono : “Abbiamo altre chiamate” : Romania sotto shock per l’omicidio della 15enne Alexandra Macesanu. La ragazza, segretata dal suo aguzzino, era riuscito per...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene Uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene Uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Strage in Texas - mamma di 25 anni Uccisa con il figlio neonato in braccio : «Gli ha fatto da scudo con il corpo» : Una mamma e il suo bambino neonato tra le vittime della sparatoria in Texas. Sono 20 i morti nella Strage al centro commerciale di El Paso a opera di un 21enne: si indaga per crimine...

Morta Federica De Biasi - Uccisa dalla leucemia : la pallavolista ha lottato per 5 anni : Per cinque anni ha lottato contro la leucemia e alla fine si è dovuta arrendere: Morta la notte scorsa Federica De Biasi a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. La...

Morta Federica De Biasi - Uccisa dalla leucemia : la pallavolista ha lottato per 5 anni : Chicca, così la chiamavano gli amici, lascia nella disperazione le tre sorella Valeruia, Greta e Aurora, oltre ai genitori Mariarosa e Gastone. Erra pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Si è spenta la notte scorsa a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova.