Maltempo in Messico | violento nubifragio a Monterrey | migliaia di auto sommerse

Maltempo - grandinata apocalittica in Messico : sepolta la metropoli di Guadalajara [FOTO e VIDEO SHOCK] : Una grandinata apocalittica ha colpito nelle scorse ore la città messicana di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco. La metropoli, che conta oltre 4 milioni di abitanti, è stata flagellata da un furioso temporale che ha scaricato al suolo accumuli di grandine incredibili, addirittura superiori al metro in alcune zone della città. La grandine ha sommerso strade, auto, giardini, è entrata in cantine e negozi, ha addirittura fatto irruzione ...