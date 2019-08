Lecce | incappucciati tentano di rapire bimbo Si cercano due uomini

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Federico Garau Il bambino è stato avvicinato mentre giocava sulla sua bici. Dopo averlo convinto a seguirli con la promessa di un regalo, i malviventi hanno tentato di allontanarsi, fermati dal pronto intervento dei genitori del piccolo Grave episodio avvenuto a Frigole (), dove duehanno tentato diundi 7 anni e non sono riusciti nel loro intento solo grazie al pronto intervento dei genitori del piccolo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio si sarebbe verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un noto luogo di villeggiatura della marina di Frigole. Stando al racconto fornito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena ed a ciò che i genitori del bambino hanno raccontato agli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati intorno alla mezzanotte. In quel momento il piccolo, che si trovava in sella ...

