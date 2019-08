Le continue critiche dei tifosi del Napoli che non godono nemmeno quando vinciamo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Il calcio è meraviglioso. Il, a detta di tutti gli osservatori, ha fatto una campagna acquisiti mirata soprattutto a rendere impenetrabile la difesa. E per tutta risposta becca tre gol. Al tempo stesso opinionisti e tifoseria giudicano l’attacco incompleto ed insufficiente, “Chi segna là davanti?” e gli azzurri ne fanno quattro. In trasferta, e a Firenze, dove le gioie non sono mai state così frequenti. E con un cinismo offensivo ritrovato, uno dei difetti principali che affliggevano ilrecente. La realtà, un classico degli ultimi campionati del, ancora una volta prende il sopravvento sulle chiacchiere e sulle percezioni. Ci si aspetterebbe un minimo di soddisfazione. Invece ancora una volta la tifoseria è spaccata. Come è ormai d’abitudine in queste ultime stagioni. Attraverso i social, la prima cartina di tornasole per captare gli umori dei, non si ...

