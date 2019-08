Ladri di notte provano a rubare del carburante ma quello che accade non era previsto

Fonte : baritalianews

(Di domenica 25 agosto 2019) Questa vicenda è accaduta in Australia dove dueavevano deciso di andare presso un autobus turistico parcheggiato a Laverton, in Australia edel. Forse perchè al buio e forse anche perchè un po’ imbranati, iinvece che aspirare ilhanno sbagliato e confuso il buco e hanno aspirato dal serbatoio delle acque reflue e poi sono fuggiti convinti di aver messo a punto un bel colpo. Chissà quando se ne saranno accorti che faccia avranno fatto!. Quando la polizia è intervenuta su segnalazione si è accorta dell’errore in cui erano incorsi i. L’agente di Laverton sui social ha scritto così: “Ciao a tutti. Solo a Los Angeles. Stiamo investigando su questo caso e seguendo il nostro naso alla ricerca di alcuni indizi. Speriamo di risolverlo”.

