In Giappone vanno forte i tornei di abaco

Fonte : ilpost

(Di domenica 25 agosto 2019) Anche se nelle scuole si usa sempre meno, è uno strumento ancora molto popolare: e si organizzanomolto impegnativi

jeadiors : @tokyoluvie Lol ma cosa significa ?????? visto che tu sei interessatissima al Giappone allora tutti gli altri che ci v… - Bohh02 : PERCHÉ VANNO TUTTI IN GIAPPONE ED IO ME NE STO SUL LETTO?? :((( ?_? - federiconecosta : mi sta sul cazzo e avrei preso Neymar perchè secondo me i maxiinvestimenti vanno fatti su giocatori under30. Una vo… -