G7 | Trump conquista la scena e l’asse con Johnson c’e | “E’ l’uomo giusto per la Brexit”

(Di domenica 25 agosto 2019) Donalddomina la mattinata del secondo giorno del G7 a Biarritz. Il presidente Usa twitta di buon ora, attacca la Cina, vede a colazione Borise conferma l'asse con il premier britannico, che definisce "l'uomoper la Brexit"; attacca ancora i media americani che stanno cercando di "far apparire gli Usa in recessione" e bolla come "false e disgustose" le notizie secondo le quali "le relazioni con gli altri 6 Paesi del G7 sono molto tese e i due giorni di vertice saranno un disastro".inoltre rispolvera l'idea di un ritorno al G8 con la riammissione della Russia nel club dei grandi e annuncia che un invito a Mosca a partecipare al prossimo summit, che nel 2020 si terra' negli Usa, e' "certamente possibile". Il presidente assicura inoltre di non avvertire pressioni degli altri alleati sugli Stati Uniti in merito allo scontro sui dazi con la Cina, perche' "loro ...

