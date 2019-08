Fonte : fanpage

(Di domenica 25 agosto 2019) L'incidente aull'A4 in direzione Milano, tra i caselli di Desenzano e Sirmione. Inon sono in pericolo di vita. La circolazione, già a dura prova per la seconda giornata di, è andata in tilt: la coda ha raggiunto i 9 km, ora in corso di risoluzione, ma persistono ancora forti rallentamenti. In corsolo sciopero dei casellanti.

Dome689 : RT @fanpage: Contro esodo, maxi tamponamento in A4: cinque auto coinvolte, 10 feriti, anche due bambini - fanpage : Contro esodo, maxi tamponamento in A4: cinque auto coinvolte, 10 feriti, anche due bambini - 17BlackCat17 : RT @unoscribacchino: Almeno 10.000 morti e l’esodo di oltre 740.000 persone in Bangladesh. Due anni fa iniziava la pulizia etnica dell’ese… -