VIDEO MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | modificata la curva 6 | cordolo allungato di circa

VIDEO Valentino Rossi MotoGP : “Successo a Silverstone? Più facile vinca l’Inter” : Dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP Valentino Rossi si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il secondo posto conquistato alle spalle di Marc Marquez ha rinvigorito le speranze del “Dottore” che, tuttavia, si concede una battuta dal punto di vista calcistico per spiegare che secondo lui è più semplice che la sua Inter vinca lunedì sera contro il Lecce piuttosto che lui domani. Andiamo a sentire le ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 2° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019 che si corre a Silverstone. Marc Marquez ha conquistato la pole position grazie a un giro fantasmagorico che gli ha permesso di guadagnare la partenza al palo per la gara di domani ma lo spagnolo non avrà vita facile perché accanto a lui ci sarà Valentino Rossi, oggi strepitoso secondo in sella alla sua Yamaha e pronto a battagliare per ...

MotoGp – Piccole fan crescono : ‘Mini Rossi’ incontra il suo idolo Valentino a Silverstone [FOTO e VIDEO] : Un weekend indimenticabile per la piccola Isobel Carter a Silverstone: la famosissima baby tifosa di Valentino Rossi incontra il suo idolo Isolbel e Leia Carter sono due baby tifose di Valentino Rossi diventate ormai famose grazie ai loro post sui social. Appassionatissime di moto, sono entrambe innamorate del Dottore grazie anche alla passione che il padre ha loro trasmesso. Sui social si chiamano Mini e Tiny Rossi e ormai il loro idolo ...

MotoGp/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche - FP3 e FP4 Gp Silverstone 2019 : MotoGp Streaming video Sky Go qualifiche, FP3 e FP4 GP Gran Bretagna 2019 Silverstone: orari tv, come seguire le sessioni in programma, oggi 24 agosto,.

VIDEO Maverick Viñales MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Il grip è molto migliorato - domani decideremo le gomme” : Bilancio decisamente incoraggiante per Maverick Viñales al termine della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha infatti firmato il terzo miglior tempo sul giro con la propria Yamaha, appena davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi, dimostrando anche un ritmo competitivo, tanto che il connazionale Marc Marquez lo ha indicato come principale favorito per il successo finale. L’iberico ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP : “Circuito complicato - le gomme saranno decisive” : Andrea Dovizioso ha chiuso con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, ma ammette che manca ancora qualcosa alla sua Ducati per raggiungere il livello di Honda e Yamaha che oggi hanno dominato la scena, e la classifica generale. Specialmente nella seconda sessione di prove libere la GP19 si è comportata nel migliore dei modi, sfruttando anche le temperature in crescita. Quelle che si potrebbero ritrovare anche ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere. Quartararo al comando : È di Fabio Quartararo il miglior tempo assoluto fatto segnare nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per la classe MotoGP. Il francese della Yamaha Petronas è stato il migliore nel time-attack del pomeriggio con gomma nuova ed ha preceduto gli spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi si è classificato quarto nella combinata dopo essere stato in un primo tempo penalizzato dalla direzione ...

VIDEO MotoGP 2019 - GP Gran Bretagna 2019 : prove libere 1 - highlights e classifica tempi. Quartararo in testa - Rossi 7° : Questa mattina si sono disputate le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Silverstone. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo, unico a scendere sotto il muro dei due minuti e riuscendo così a precedere Marc Marquez di oltre mezzo decimo. Alle spalle dei due si è piazzato Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono sesto e settimo alle spalle di Franco ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

VIDEO Johann Zarco sul suo addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGP” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

VIDEO MotoGP - tutte le voci di mercato : Bautista rimane in Superbike - voci sul sostituito di Zarco. Novità in Moto2 e Moto3 : Alvaro Bautista rimane in Superbike e ha firmato un biennale con la Honda per un progetto nuovo. Lo spagnolo non tornerà dunque in MotoGP per sposare la causa della KTM che cerca il sostituto di Johann Zarco, si parla di Oliveira che sta facendo bene in questa stagione. Marco Bezzecchi, invece, sta cercando di svincolarsi in Moto2 e potrebbe salire su una Kalex. Canet, invece, è passato in Moto2 col team di Angel Nieto mentre accanto a Bulega ...

MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge : i piloti incontrano Arrizabalaga [VIDEO] : Vinales e Crutchlow ospiti del Chelsea, una chiacchierata interessante e qualche palleggio allo Stamford Bridge con Arrizabalaga E’ tutto pronto a Siverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna: i piloti sono arrivati in terra inglese per un nuovo weekend di gara della MotoGp. In attesa di vedere i piloti protagonisti della conferenza stampa del giovedì, c’è chi si è divertito col pallone da calcio per un evento pre-Gp. ...

VIDEO MotoGP - pazza Silverstone! 5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni : Domani, con le prime due sessioni di prove libere, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. nelle ultime edizioni della gara di Silverstone si può dire che sia successo davvero di tutto. Dalla cancellazione di dodici mesi fa per colpa di un asfalto che non permetteva il drenaggio della pioggia, fino alle cinque edizioni precedenti che hanno visto altrettanti vincitori diversi. Nel 2013, infatti, fu Jorge Lorenzo ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “E’ forse la mia vittoria più bella - la dedico a Luca Semprini” : Andrea Dovizioso è raggiante al termine del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il pilota della Rossa ha messo in mostra carattere e determinazione, aggiudicandosi il duello infuocato con Marc Marquez e interrompendo la serie positiva del fuoriclasse nativo di Cervera. Una vittoria dai mille significati, per come è arrivata, da dedicare allo sfortunato Luca Semprini, scomparso una decina ...