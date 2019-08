Pepsi condannata al pagamento di una multa di 840 milioni di euro | per colpa di una

Fonte : baritalianews

(Di sabato 24 agosto 2019) Una delle migliori segretarie della direzione generale dellaha commesso un gravissimo errore. La donna, con tantissimi anni di esperienza, ha ritirato la posta e ritenendo che una lettera ricevuta non avesse alcuna importanza, ha deciso di cestinarla. La lettera, invece, era importantissima, perché era una citazione a giudizio nei confronti della multinazionale americana di bibite e snack. Due imprenditori del Wisconsin, Charles Joyce e James Voigt, avevano chiesto l’intervento della giustizia americana per verificare il plagio dellaa una loro acqua purificata venduta con il nome di Aquafina. In seguito al ricorso presentato dai due imprenditori il tribunale aveva inviato una lettera nella quale convocava laall’udienza per plagio che doveva tenersi dopo qualche mese. La segretaria, forse sbadatamente, ritenendo la stessa lettera senza alcuna ...