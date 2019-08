Netflix sta testando le Collezioni di contenuti consigliati da un team di esperti

Netflix si amplia aggiornando il suo catalogo : in arrivo Elite stagione 2 : Quasi tutto il mondo ha un abbonamento a Netflix grazie al quale poter guardare dei film totalmente in streaming, quindi senza scaricare nulla e sopratutto senza acquistare ogni singolo filmato che si vuole visualizzare sulla piattaforma. In generale si dice che Netflix sia stato creato per riuscire a rendere il mondo del cinema ancora migliore in modo da creare ancora più audience e gossip su attori e attrici; Netflix cerca inoltre di ...

Vis a Vis 3 e 4 in arrivo su Netflix tra agosto e settembre - le date d’uscita delle prossime stagioni : Sta conquistando una platea sempre più ampia la saga delle detenute della prigione privata di Cruz del Sur: da quando è arrivata Vis a Vis su Netflix in molti hanno scoperto questo avvincente thriller al femminile che mescola azione, commedia e melodramma nella cornice soffocante di un penitenziario femminile, un microcosmo spaventoso ma anche pieno di umanità osservato con lo sguardo inizialmente ingenuo e del tutto estraneo al mondo del ...

Tredici 3 è su Netflix : cast e personaggi della nuova stagione dicono addio al suicidio di Hannah Baker : Tredici 3 è su Netflix oggi, 23 agosto, con i suoi Tredici episodi. Sembra un gioco di parole ma non lo è perché gli abbonati della piattaforma dalle nove di questa mattina potranno iniziare la loro maratona concentrandosi su un nuovo mistero, un altro "caso" da risolvere. Messo da parte per sempre il suicidio di Hannah Baker che ha tenuto compagnia al pubblico per le prime due stagioni della serie, Tredici 3 si concentrerà su un omicidio già ...

Elite Stagione 2 : online il trailer della serie Netflix : Netflix ha rilasciato il trailer della seconda Stagione di Elite, l’acclamata serie che ritornerà sulla piattaforma streaming dal prossimo 6 Settembre 2019. Oltre al trailer, viene fornita qualche piccola anticipazione dalla trama: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile. I segreti sono un peso quasi ...

La prima serie da protagonista di Paul Rudd arriva su Netflix : trama e foto di Living with Yourself : Destinata a diventare una delle uscite più attese per quest'autunno, Living with Yourself è la prima serie da protagonista di Paul Rudd ed è in arrivo in streaming su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, venerdì 18 ottobre. Il celebre interprete di Scott Lang, il secondo Ant-Man nell'omonimo film dei Marvel Studios presente anche nel film Captain America: Civil War e nella pellicola dei record Avengers: Endgame di ...

La seconda stagione di You di Netflix sarà “più oscura” della prima : Lo scorso Natale, l'arrivo di You su Netflix è stata una sorpresa in termini di visualizzazioni. La serie cancellata da Lifetime e salvata dal colosso dello streaming avrà presto una seconda stagione, che è già in produzione da qualche mese e che si preannuncia meno edulcorata e più aggressiva della prima. Lo ha spiegato la showrunner Sera Gamble, che parlando dei nuovi episodi a Lad Bible ha annunciato una stagione "più oscura" della ...

Robert De Niro - causa da sei milioni di dollari alla sua assistente : «Stava troppo su Netflix» : Robert De Niro fa causa alla sua assistente per sei milioni di dollari perché invece di lavorare guardava delle serie tv su Netflix. Incredibile ma vero, stando ad alcune indiscrezioni la donna avrebbe guardato 55 puntate di “Friends” in quattro giorni, ordinando caviale per pranzo tutto a spese della Canal Productions, società di proprietà dell’attore. «Ci sono tre modi di fare le cose: il modo giusto, il modo sbagliato e a ...

La data di Peaky Blinders 5 su Netflix - dopo il debutto nel Regno Unito e i primi dettagli sulla sesta stagione : dopo il debutto nel Regno Unito, che avverrà a breve, arriverà anche Peaky Blinders 5 su Netflix. Il lancio della quinta stagione è fissato per domenica 25 agosto sulla rete britannica BBC, e proseguirà per un totale di sei appuntamenti serali. I fan italiani invece potranno guardare Peakly Blinders 5 su Netflix a partire da venerdì 4 ottobre, quando sarà disponibile a livello internazionale. sulla piattaforma, inoltre, ci sono le prime quattro ...

Addio polemiche - Tredici 3 su Netflix sarà una stagione meno controversa rispetto alle precedenti : Dopo due stagioni di controversie, tra scene crude e graficamente violente, Tredici 3 su Netflix cambia completamente tono con il nuovo capitolo. Archiviata la storia di Hannah Baker, la terza stagione si focalizza sull'indagine per l'omicidio di Bryce Walker, l'odiato compagno di classe di Clay & compagni, che è stato misteriosamente assassinato. Timothy Granaderos, che interpreta il bullo della scuola Montgomery De La Cruz, ha dichiarato ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunta la seconda stagione di Mindhunter e altro : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

The Dark Crystal : Age of Resistance il trailer della prima stagione su Netflix : The Dark Crystal: La Resistenza dal 30 agosto su Netflix la prima stagione. trailer, trama della nuova serie Basato su Dark Crystal, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, The Dark Crystal: la Resistenza, o come viene chiamata in originale Age of Resistance, racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all’avanguardia. The Dark ...

La Francia avrà il suo Netflix di stato (o quasi) : Un nuovo servizio video on demand è pronto a soddisfare le aspettative del pubblico televisivo francese: si chiamerà Salto e debutterà nel primo trimestre del 2020. Le emittenti France Télévisions (pubblica), M6 e TF1 (private) hanno ottenuto il 12 agosto il via libera dal regolatore per la concorrenza per battezzare la piattaforma che mira a competere con i grandi player dello streaming, a cominciare da Netflix. Il via libera ...

The Witcher di Netflix : Tristan Ruggeri impersonerà Geralt da piccolo : Tristan Ruggeri è stato scelto come attore che impersonerà Geralt da piccolo nella serie TV di The Witcher.Con l'avvicinarsi dell'uscita della serie TV, abbiamo ricevuto una serie di informazioni sulle avventure di Geralt. Ora sembra che Henry Cavill non sarà l'unico attore ad impersonare lo Strigo sul piccolo schermo. La pagina fan di The Witcher, ha scoperto un nuovo nome sulla pagina IMDB della serie TV, ovvero quello di Ruggeri.Il giovane ...

The Crown - la terza stagione su Netflix dal 17 novembre : La terza stagione di The Crown ha una data di uscita: le nuove puntate saranno disponibili da domenica 17 novembre 2019 in esclusiva su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'annuncio, via social, mostra anche le primissime immagini del premio Oscar Olivia Colman nei regali abiti di Elisabetta II: come previsto, infatti, la terza stagione vede un cambio integrale del cast 'reale' seguendo gli eventi del periodo 1964 - ...