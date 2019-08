MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : orari FP3 e qualifiche - canali tv - streaming e programma : Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Motomondiale entra nel vivo. Le tre classi, infatti, si sfidano in questo sabato sul circuito di Silverstone per andare a caccia della pole position. Dopo le consuete terze sessioni di prove libere (e le quarte per quanto riguarda la MotoGP) le qualifiche andranno a completare le griglie di partenza delle gare di domani. In MotoGP sembra tutto pronto per il duello tra Marc Marquez e le Yamaha con Fabio ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Gran Bretagna (22 - 25 Agosto). In chiaro differita TV8 : Dodicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che dopo Brno arriva a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Orari diversi rispetto agli appuntamenti europei e spostati avanti di un’ora per le qualifiche fissate per sabato 24, alle 13.30 con la Moto3, alle 16.05 con la Moto2 e alle 15.10 con la MotoGP. Domenica 25 agosto la giornata di gare si apre alle 12.20 con ...

VIDEO Maverick Viñales MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Il grip è molto migliorato - domani decideremo le gomme” : Bilancio decisamente incoraggiante per Maverick Viñales al termine della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha infatti firmato il terzo miglior tempo sul giro con la propria Yamaha, appena davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi, dimostrando anche un ritmo competitivo, tanto che il connazionale Marc Marquez lo ha indicato come principale favorito per il successo finale. L’iberico ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Prima giornata molto positiva - sono veloce anche sul passo” : Si è aperto positivamente il fine settimana di Silverstone per Valentino Rossi, autore del quarto miglior tempo del venerdì per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Il nativo di Tavullia è stato abbastanza veloce sia in mattinata che nel pomeriggio, confermando i progressi della Yamaha dopo la buona prestazione offerta sull’ostica pista di Spielberg in Austria. Il “Dottore” ha ottenuto un incoraggiante quarto posto nella ...

Maverick Vinales MotoGP GP Gran Bretagna 2019 : “Possiamo crescere ancora tanto - domani decideremo le gomme” : Maverick Vinales è decisamente soddisfatto del suo lavoro in questa prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. La sua Yamaha ha messo in mostra un buon ritmo e il suo terzo tempo conclusivo spiega che lo spagnolo è veloce anche a livello di giro veloce. A sentire Marc Marquez sarà proprio lo yamahista (assieme a Fabio Quartararo) il favorito per la gara. Secondo l’ex Suzuki, invece, è troppo prematuro fare ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “La mia priorità è finire la gara senza cadute” : Si è ripresentato in condizioni piuttosto difficili, Jorge Lorenzo, in queste prove libere del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo, dopo la caduta di Assen, è tornato in pista quest’oggi a Silverstone, anche se è ben diverso il suo stato d’animo rispetto al solito. L’iberico, infatti, sta cercando non tanto la prestazione, quanto la fine della gara, poiché è chiaramente ancora in scarsa forma a causa del recupero che sta ...

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi meglio del previsto - le Yamaha sono le favorite” : Il secondo tempo complessivo del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP regala un sorriso notevole a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica temeva in maniera particolare la pista di Silverstone, ma il suo 1:59.476 con doppia gomma hard (a circa due decimi dal nuovo record di Fabio Quartararo) ha fatto capire a tutti che lo spagnolo, ancora una volta, sarà il pericolo pubblico numero uno anche sul rinnovato tracciato ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : analisi prove libere. La Yamaha vola - la Honda risponde - la Ducati insegue : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP? Senza alcun dubbio di non fidarsi troppo delle parole della vigilia di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, nella conferenza stampa di ieri aveva sottolineato come in questa occasione non partisse tra i favoriti e che altri sarebbero stati i piloti da battere. Come ha risposto in pista, dunque, il portacolori della Honda? Semplicemente ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Non male la giornata - ma non basta…” : Andrea Dovizioso è soddisfatto del suo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, ma ammette che manca ancora qualcosa alla sua Ducati per raggiungere il livello di Honda e Yamaha che oggi hanno dominato la scena, e la classifica generale. Il sesto posto per il romagnolo è un risultato tutto sommato positivo su una pista che, rispetto all’anno scorso, dopo ingenti cambiamenti, sembra davvero migliorata. “Il nuovo ...

MotoGP - Valentino Rossi penalizzato e poi graziato nelle prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 : ecco cosa è successo : Si conclude con un lieto fine per il pesarese Valentino Rossi e per il francese Fabio Quartararo il concitato finale delle seconde prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; i due piloti della Yamaha avevano visto il proprio miglior tempo, ottenuto negli ultimi minuti, venire cancellato per via di un’uscita di pochi millimetri del loro mezzo all’esterno del cordolo di curva 6, con conseguenze abbastanza profonde per ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere. Quartararo al comando : È di Fabio Quartararo il miglior tempo assoluto fatto segnare nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per la classe MotoGP. Il francese della Yamaha Petronas è stato il migliore nel time-attack del pomeriggio con gomma nuova ed ha preceduto gli spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi si è classificato quarto nella combinata dopo essere stato in un primo tempo penalizzato dalla direzione ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Fabio Quartararo nuovo record con il “giallo” - quindi Marquez - Vinales e Rossi : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo” e che ha visto l’ufficialità solamente diversi minuti dopo il proprio termine. Cosa è successo a Silverstone? Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una ...

AGGIORNAMENTO 16.36: LA GIURIA HA accolto I RICORSI DELLA YAMAHA. SONO DUNQUE CONSIDERATI BUONI I TEMPI OTTENUTI DA FABIO QUARTARARO E Valentino ROSSI, CHE RISALGONO RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E QUARTA POSIZIONE.