Mondello | il mare si riempie di feci | scoppia la protesta “Forse bravata di ragazzini”

I cani bagnini sono gli angeli del mare - cinque persone salvate a Mondello e Alcamo : Ferragosto di super lavoro per i cani bagnini nel giorno più “caldo” dell’estate: cinque interventi in poche ore, soccorse sei persone in Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana cani Salvataggio. In Sicilia, giornata da bollino rosso per il mare molto mosso e il forte vento di maestrale: ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da ...