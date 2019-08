Mentre sta volando chiede di usare il wc | le dicono di no e quello che succede dopo è

Incidente Messina - scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni Mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Sala parto - marito ci prova con l’avvenente infermiera Mentre la moglie sta per partorire suo figlio : Una situazione veramente imbarazzante quella che si era creata in un ospedale degli Stati Uniti d’America. Un uomo, mentre la moglie stava per partorire, ha iniziato a importunare una giovane e avvenente infermiera. L’uomo aveva chiesto di assistere al parto e la direzione dell’ospedale gli aveva concesso la possibilità di farlo. Solo che una volta all’interno della Sala parto non è riuscito a trattenersi. Invece di essere emozionato ...

Dottoressa presa a pugni al pronto soccorso Mentre sta operando : "Sono schifata" : Sconcertante quanto avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Lo sfogo del chirurgo: "Non ho...

Orrore in spiaggia ad Albarella : turista trova pezzo di mandibola Mentre gioca sulla sabbia : Resti verosimilmente umani, tra cui un pezzo di mandibola, nascosti tra le dune di sabbia. E' successo ad Albarella, isola situata nel mare Adriatico settentrionale, che rientra nella provincia di Rovigo. A fare la macabra scoperta è stato un turista intorno alle 19:30 di martedì 20 agosto, mentre giocava sulla spiaggia insieme ad alcuni amici. Il giovane si trovava a pochi passi dal centro sportivo, in prossimità della spiaggia libera, quando ...

Oristano - malore Mentre fa il bagno in mare : muore un 49enne : Un uomo di 49 anni dell'Oristanese è morto sul litorale della Sardegna dopo avere accusato un malore mentre si trovava in acqua. Il fatto è accaduto intorno alle 16 nella spiaggia...

Dramma in vacanza : turista muore annegata Mentre fa il bagno in mare : La tragedia a Sanremo, in località La Brezza. Vittima una donna milanese di 80 anni: inutili per lei i soccorsi

Bibbiano - alla psicologa arrestata incarico per curare bimba Mentre è ai domiciliari : Nadia Bolognini, una delle psicologhe coinvolte nel caso Bibbiano ed ex moglie di un altro degli indagati nell‘inchiesta "Angeli e Demoni", Claudio Foti, è ai domiciliari dal 27 giugno scorso ma questo non ha impedito che una settimana dopo l'arresto, quindi a scandalo già scoppiato, il dirigente dell’unione dei Comuni dell'Area Nord di Modena le affidasse l'incarico per seguire una bambina tolta alla famiglia e affidata a una comunità ...

Imperia. Crolla porta di calcio Mentre gioca - grave 13enne : “Lesioni alla testa” : Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito al capo dalla traversa della porta del campo sportivo comunale di Mendatica (Imperia), che ha ceduto improvvisamente mentre era insieme ai suoi amici. Trasferito in elisoccorso all'ospedale Gaslini di Genova, è in codice rosse per presunte lesioni alla testa.Continua a leggere

Gazzetta : Icardi resta in silenzio Mentre Wanda continua a fare la protagonista : De Laurentiis ha dato tempo fino a giovedì a Icardi per decidere se accettare l’offerta del Napoli, ma l’argentino sembra ancora poco convinto e non mostra segnali perché resta in attesa di una mossa della Juve che non arriva, come scrive la Gazzetta dello Sport. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito. Ma sinora dalla Continassa non sono ...

Calabria - 45enne sbatte la testa Mentre lavora su un trattore e muore : Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato poche ore fa in Calabria e ha causato il decesso di un operaio di 45 anni che stava guidando un trattore. L'uomo, avrebbe sbattuto la testa contro un container mentre stava facendo retromarcia. Gli altri operai che si trovavano sul luogo, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul luogo il personale medico, ma nonostante i vari tentativi ...

30enne malata per il pulito - fa una fine orribile Mentre stava mettendo a lucido casa : Una donna di 30 anni, da tutti i famigliari considerata una donna malata del pulito, è morta mentre stava pulendo casa e in particolare la cucina. La tragedia si è consumata in una casa a pochi chilometri dal centro di Madrid. Secondo quanto riferito dai medici, ad ucciderla potrebbero essere state le esalazioni di ammoniaca. La donna è morta mentre stava utilizzando ammoniaca unita a candeggina per igienizzare la cucina. E’ stata ...

Milano - turista 14enne molestata in stazione centrale Mentre era con la madre : 30enne fermato per violenza sessuale : Una turista americana di 14 anni è stata molestata mentre si trovava con la madre alla stazione centrale di Milano. Un 30enne senza fissa dimora di origine turche, poi fermato per violenza sessuale, le ha palpeggiato le parti intime. MilanoToday, che riporta la notizia, riferisce che il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 della mattina di lunedì 12 agosto nella galleria dei Mosaici. La ragazzina era in vacanza nel capoluogo lombardo con entrambi ...

Il ciclista Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto Mentre si allenava e si è fratturato una gamba e un braccio : Il ciclista Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto mentre si allenava nei pressi di Dipignano, in provincia di Cosenza, e si è fratturato una gamba e un braccio. Pozzovivo, che ha 36 anni, corre per la squadra Bahrain-Merida, quella di

Giorgia è morta dopo due giorni di agonia. La 18enne di Bari era stata investita da un'auto Mentre era in bici : E’ morta Giorgia Soriano, la ragazza di 18 anni di Santo Spirito che giovedì 8 agosto è stata investita da un’auto. La giovane che era a bordo della sua bicicletta stava rientrando a casa in via Speranza ( la strada che collega internamente Santo Spirito a Palese) quando è stata tamponata da un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. Lo riportano i giornali locali.A tamponare la bici della ragazza ...