Il Segreto al 30 agosto | Mauricio inscenerà la morte di Fe per aiutarla a scappare

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Dopo la pausa estiva, da lunedì 26ritornerà il normale appuntamento con la soap opera spagnola il, su Canale 5 alle 15:30. Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, negli episodi che andranno in onda dal 26 al 30, ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Don Berengario continuerà ad essere tormentato per ilche custodisce e non può rivelare a nessuno. Poi, ci sarà il cubano Roberto che avrà una sorpresa per Francisca Montenegro. Ma la questione che più terrà banco questa settimana sarà quella inerente alla bottegaia Fe.ladi Fe per farladalla grinfie di Faustino Fe verrà gravemente ferita da Faustino ela porterà al dispensario da Alvaro, ma il dottore dirà che non ci sarà nulla da fare e la donna verrà dichiara morta. Intanto, i rapporti tra la Ramos e suo marito saranno ...

Stellamarina100 : RT @gitanaktsm: Vi svelo un segreto... Oggi, 24 agosto, è il mio compleanno ?? Auguri a me ???????? - Juventinodoc78 : RT @gitanaktsm: Vi svelo un segreto... Oggi, 24 agosto, è il mio compleanno ?? Auguri a me ???????? - bellalilli16 : RT @gitanaktsm: Vi svelo un segreto... Oggi, 24 agosto, è il mio compleanno ?? Auguri a me ???????? -