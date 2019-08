Germania | in 35mila a Dresda contro l’estrema destra Afd e il razzismo | “Solidarietà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Cittadini, attivisti, sindacalisti e politici. Un fiume di persone,secondo gli organizzatori, che hanno sfilato per le strade di, in Sassoniailil partito di estremaAfd, in una settimana di elezioni regionali che dovrebbero vedereregistrare un nuovo successo nella sua roccaforte nell’ex Ddr. Col il motto “Solidarietà invece di rifiuto: per una società aperta e libera”, la sfilata guidata dallo slogan #Unteilbar (‘indivisibile’) avrebbe riunito più del triplo delle persone attese. La polizia ha annunciato che non fornirà alcuna stima. I sondaggi prevedono un nuovo successo elettorale per il partito anti-migranti Alternativa per la(Afd) alle elezioni dell’1 settembre in Sassonia e nel vicino land del Brandeburgo. Il partito di estremaè in seconda posizione nella sua roccaforte ...

