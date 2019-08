Aggressione nel Ferrarese | muore una donna di 34 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) È morta all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stata condotta in gravissime condizioni, la 34enne oggetto di una violentaavvenuta, questa mattina, a Copparo in provincia di Ferrara. La, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un uomo. I motivi della lite, scoppiata intorno alle 8.30, sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Copparo e i militari del Ris.

