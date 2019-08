ABC | Florentino ha chiarito a Zidane che | se James non parte | deve giocare

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Il cambio di rotta nei confronti didadiè stato viziato dall’enorme considerazione che il colombiano ha conquistato tra i rappresentanti della società e i tra i compagni di squadra. Come scrive ABC Il cambio di posizione del tecnico che ha fatto in modo chee Bale smettessero di essere “trasferibili” è avvenuto in una conversazione traPérez etenutasi la scorsa settimana, per analizzare la situazione di entrambi i giocatori. La riflessione del presidente è stata diretta: sono giocatori “migliori”, non possono essere viziati e se non ci sono offerte accettabili, devono essere valorizzati in squadra e reintegrarsi nel ruolo che meritano per dare l’apporto che possono.non partirà titolare oggi al Bernabeu, ma secondo ABC avrà spazio pernel secondo tempo e dimostrare quello che molti al ...

napolista : ABC: #FlorentinoPerez ha chiarito a #Zidane che, se #JamesRodriguez non parte, deve giocare L’enorme considerazione… -