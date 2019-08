Tra Renzi e Zingaretti ne resterà solo uno

In un audio alla sua scuola di politica la versione di Renzi sulla Trattativa con M5s : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto...”

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E Tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Matteo Renzi - i suoi contro Zingaretti e Gentiloni : "Al Colle per far fallire la Trattativa con il M5s" : "Stupore". Così fonti Renziane accolgono le indiscrezioni di stampa secondo cui, durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe posto tre condizioni non negoziabili per dar vita a un governo con M5s. "Non ne sapevamo assolutamente nulla",

Neanche è cominciata e... Renzi già conTraddice Zingaretti : "Sì al Conte bis" : La trattativa fra Pd e M5S è in fase ancora embrionale e la prima vera condizione posta da Nicola Zingaretti - il no a un Conte bis - viene già contraddetta da Matteo Renzi, che dice sì a un reincarico all’avvocato del popolo. “Non ho nessuna preclusione verso il Conte bis” ha confidato ai suoi, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che riporta il ragionamento dell’ex premier:“Non ci ...

VISTI DA SINISTra/ Zingaretti vuol davvero votare - e Renzi lo sta aiutando - : La direzione Pd ha approvato le 5 condizioni di Zingaretti per fare un'alleanza con M5s. Senza saperlo, Renzi lo sta aiutando

Crisi di governo - diretta. Zingaretti : «Cinque punti per Trattare con M5S» - Salvini : «Vanno con Renzi - che stomaco» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Gianmarco Centinaio incrociato da Renzi in Transatlantico : "Ma che avete fatto?" - Lega in imbarazzo : Per un giorno Matteo Renzi da "senatore semplice" è tornato "signore e padrone" della politica italiana, o perlomeno del Pd. Sicuro di sé e baldanzoso, anche di fronte ad apparenti piroette (questo è l'accenno a un governo di corto respiro col M5s per manovra e sterilizzazione dell'Iva, altro che ac

Salvini : il grande inciucio Tra Renzi e Grillo era programmato da tempo : Non ha più dubbi Matteo Salvini. I grillini lavoravano da tempo per un patto con il Pd. “Ho staccato io

Renzi contro Salvini - al Senato il supermatch Tra i due 'mattei' : Aggiornato alle ore 18,25 del 20 agosto 2019. “Se si candidasse a Firenze, o Milano scelga lui, contro di me, sarebbe il benvenuto", ha detto Matteo Renzi ieri ai microfoni di Studio aperto su Italia 1 sfidando Matteo Salvini al duello diretto . “Mai inciuci con Renzi e compagni, mai, mai”, così ha cinguettato sempre ieri su Twitter Matteo Salvini. Oggi è stato il giorno della parlamentarizzazione della crisi politica e di governo, il cui ...

Crisi - Renzi scavalca una Transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata : “No - ora casca” : Siparietto esilarante durante il TgLa7 Speciale di Enrico Mentana: protagonista è il senatore Pd, Matteo Renzi, che con disinvoltura scavalca una transenna per arrivare al Senato. Ma l’inviato Paolo Celata, allarmato, urla: “No, no, casca!” L'articolo Crisi, Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata: “No, ora casca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Pd non vuole Conte e Di Maio Tra Prodi e Renzi visione opposta : Nella majonese impazzita della crisi di agosto la strada verso un governo M5S-Pd-LeU si complica. E non tanto perché non tutti tra i pentastellati sono convinti di passare dalla Lega ai Dem, quanto perché nel Partito Democratico la linea tra gli esponenti più vicini al... Segui su affaritaliani.it