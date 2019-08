Palermo | violenta donna nella stazione Sferracavallo | arrestato gambiano con numerosi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Gabriele Laganà Il, senza fissa dimora, aveva provato a stuprare anche una turista. Lo straniero ha diversi precedenti per danneggiamento, molestie e atti osceni in luogo pubblico Un immigratodi 19 anni, senza fissa dimora, è statodalla polizia di Stato dicon l’accusa di violenza sessuale nei confronti di unae di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il fermo è stato successivamente convalidato dal Gip che ha emanato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo straniero. Secondo quanto ricostruito, lo stupro è avvenuto in un pomeriggio ai primi di agosto all’interno dellametropolitana di. Qui, lo straniero si è avvicinato allache era da sola in attesa del treno per l’aeroporto e l’ha aggredita eta. Compiuta la sua vile e criminale azione, l’extracomunitario si è ...

