Macron parla dell' Italia | ' Merita dirigenti all' altezza del suo grande popolo'

(Di venerdì 23 agosto 2019) In occasione'incontro che ogni anno il Presidentea Repubblica Francese concede all’Associazionea stampa presidenziale, Emmanuelhatoa crisi politicana. Oltre ad esprimere la sua vicinanza a Sergio Mattarella e aglini, ha commentato l'attuale crisi, ricordando quanto sia pericoloso allearsi con l'estrema destra. Non sono mancati messaggi diretti a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini. Le parole diA 72 ore dal G7 di Biarritz, in cui incontrerà anche il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, Emmanuelha commentato l'attuale situazione politicana. Esprime tutta la sua vicinanza al Capoo Stato e ha confermato l'amicizia esistente tra l'e la Francia, i cui popoli sono accomunati da un destino "profondamente europeo". Ha voluto entrare anche più da vicino nel merito dei problemi'esecutivo ...

