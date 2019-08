L’uomo più veloce del mondo è nei guai

Vuelta a España 2019 : Enrico Battaglin - L’uomo più veloce per le speranze azzurre : L’ormai imminente Vuelta a España 2019 avrà al via diversi velocisti di tutto il panorama ciclistico internazionale, ma sfortunatamente, a livello italiano, le risorse scarseggiano, e le possibilità di vittorie di tappa in volata sono decisamente poche. L’unica speranza azzurra è riposta nel vicentino Enrico Battaglin, l’uomo più veloce della spedizione italiana in terra iberica. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, ...

L’uomo del giorno - Alan Shearer : uno dei centravanti più forti di sempre - che ora ha problemi di memoria : Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene Alan Shearer, centravanti inglese vecchia maniera (e che centravanti!). Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua ...

Jeff Bezos è L’uomo più ricco del mondo - Bernard Arnault supera Bill Gates : la classifica : Jeff Bezos si conferma l’uomo piu’ ricco del mondo nonostante il costoso divorzio. Ma nel super esclusivo club degli ultramiliardari avviene una storica ‘rivoluzione’: Bill Gates perde il secondo posto e retrocede al gradino più basso del podio per la prima volta in sette anni. A superarlo è il re del lusso Bernard Arnault, da poco entrato nel club dei paperoni che valgono più di 100 miliardi di dollari. Un club che conta ...

Addio a Salvatore Cavallo : L’uomo più anziano d’Italia è morto a 110 anni : Era nato a Vittoria, in Sicilia, il 16 maggio 1909. Dopo la guerra e la laurea in agraria, si era trasferito a vivere nel...

Fabrizio Colica de Le Coliche fa coming out : ‘Ho incontrato L’uomo più bello del mondo’ : Fabrizio Colica, metà insieme al fratello Claudio del duo romano di webstar Le Coliche divenuto famoso con le parodie musicali e che ha preso parte a Pechino Express 2018, spegne 28 candeline e sui social ripercorre un anno per lui fondamentale sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre alla partecipazione all’adventure game di Rai2, a Mai dire talk, il programma della Gialappa’s Band in onda su Italia 1, e alla serie tv ...

Fabrizio Colica de “Le Coliche” svela su Instagram : “Ho incontrato L’uomo più bello del mondo” : Fabrizio Colica attore e autore del duo "Le Coliche", famoso sul web e anche in tv grazie alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi, come Pechino Express e Mai Dire Talk, ha dichiarato su Instagram di aver trovato l'amore. In un lungo post ha presentato ai suoi fan la persona che ha riempito la sua vita, il cui nome è Giacomo Visconti.Continua a leggere

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : il percorso ed i favoriti. Sfida tra scalatori - Vincenzo Nibali L’uomo più atteso : Si concluderà domani, domenica 30 giugno, il Campionato Italiano di Ciclismo 2019 di scena nella Val di Taro, regione dell’Appennino emiliano in provincia di Parma. Dopo la cronometro vinta da Filippo Ganna, toccherà alla prova in linea, appuntamento particolarmente intrigante in questa edizione per la durezza del percorso e per la presenza del meglio del movimento italiano. Il tracciato di 227 km da Borgo Val di Taro a Compiano è disegnato ...

L’uomo più ricco del mondo in vacanza in Sicilia - Jeff Bezos alle Eolie : L’uomo più ricco del mondo in vacanza in Sicilia, alle isole Eolie. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha scelto la Sicilia è in questi giorni sull’isola a bordo del suo mega yatch personale. Jeff Bezos, uno degli imprenditori più ricchi al mondo, è stato avvistato alle Isole Eolie, a bordo dello yacht “Flying Fox”, un gigante del mare di 136 metri. La sua barca si trova a Panarea, a piazza di Marina Corta, e a bordo ...