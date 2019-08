L' originale passione di GQ | l' editoriale del direttore

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) La prima copertina di GQ Italia è dell’ottobre 1999. Titolava: Passioni da Uomo. GQ ha scelto la propria identità20 anni fa. Oggi GQ vanta una serie di scopiazzature e la parola “passioni” è diventata per molti uno strumento di marketing. Per noi resta un autentico moto dell’animo verso il gusto, la cultura, l’emozione di informarsi, il piacere di scegliere. Sono i valori che ci guidano nell’evoluzione del brand e nella costante creazione di contenuti di qualità. Forti della nostra capacità di racconto non smettiamo di chiederci come possiamo migliorare e sviluppare un dibattito sulle sfaccettature della mascolinità nella nostra crescente community di lettori. Forse dovremmo fare come il programma di Sky Sport portato al successo dal trio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, che a furia di imitazioni si è dovuto battezzare: Calciomercato - L’. Ma non ...

meredithdrgdr : @Alec_drgdr Per la lettura condividiamo la stessa passione, pensa che per me è quasi routine leggere prima di andar… - EneganLuceGas : Siamo a Grosseto, dove il nostro consulente Stefano incontrerà Andrea, il proprietario dell’originale Alimentari Da… - zoedibisanzio : RT @pcaiffa: La storia di Carolina, che ha trasformato la passione per i sandali in un #lavoro originale. #ischia #bellenotizie #bhopmagazi… -