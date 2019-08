Incontro PD-M5S | Clima positivo | | non c' è niente di insormontabile

Crisi governo : terminato primo Incontro Pd-M5S. I dem : «Bene - oltre aspettative» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Clima costruttivo». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

A Montecitorio l’Incontro Pd-M5S : Roma, 23 ago. (Adnkronos) – E’ durato circa due ore il primo incontro alla Camera . Il vertice tra le delegazioni dem e pentastellate per verificare le chance per una nuova maggioranza in grado di sostenere un esecutivo ‘giallorosso’. Per il Movimento c’erano al tavolo i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, insieme ai vice Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. Per il Pd i capigruppo ...

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo Incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

I punti d’Incontro tra M5s e Pd? Ignorano giovani - ricerca e innovazione : Nicola Zingaretti, segretario Pd (Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Quattro giorni per mettere insieme un programma di governo fra due forze che si sono insultate fino a ieri. Bella scommessa. Il presidente Sergio Mattarella, verificata l’apertura di grillini e dem nel primo giro di consultazioni, ha accordato un lungo fine settimana a Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e alle diverse fazioni che spaccano i due gruppi per incontrarsi – oltre che ...

Come è andato l'Incontro tra Di Maio e i parlamentari M5s : La crisi di governo, che con ogni probabilità, si aprirà domani, sarà comunque gestita collegialmente: è stata infatti accolta la richiesta formulata dai deputati di coinvolgere in tutte le prossime mosse i capigruppo M5s di tutte le commissioni parlamentari. È quanto apprende l'AGI al termine dell'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle secondo cui M5s segue il suo capo politico e caldeggia il dialogo ...

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’Incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...