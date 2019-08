I tifosi del Palermo non perdonano Miccoli | “qui non lo vogliamo”

Dybala rimarrebbe nel mirino del PSG - ma lui rassicura i tifosi sulla permanenza alla Juve : Mancano poco più di undici giorni alla chiusura del mercato e gli organici dei top club europei potrebbero subire ancora stravolgimenti importanti. Il Paris Saint Germain sembrerebbe destinato a rimanere orfano di Neymar anche se le trattative con Barcellona e Real Madrid sarebbero ancora lontane dalla conclusione. Nell'eventualità che si verifichi la cessione della stella brasiliana, i parigini starebbero cercando di preparare il terreno per ...

Violenti scontri tra tifosi del Brindisi e del Foggia dopo la partita - poliziotto in ospedale : I tafferugli scoppiati in serata poco dopo il fischio finale della gara valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Serie D che vedeva contrapposte le due squadre pugliesi del Brindisi e del Foggia. La polizia in assetto antisommossa ha dovuto utilizzare anche i lacrimogeni per disperdere i Violenti.Continua a leggere

Germania - la curiosa iniziativa del Rot-Weiss Essen : cimitero per i tifosi [DETTAGLI] : Un cimitero per i tifosi più assidui che vogliono mostrare la propria devozione alla squadra in eterno. Lo ha inaugurato oggi il Rot-Weiss Essen, club dal passato prestigioso ora relegato nella quarta divisione tedesca. La sezione del cimitero dedicata ai tifosi sorge vicino alla tomba del fondatore del club, Georg Melches. Le lapidi sono state realizzate con pietra bianca e scritte rosse, i colori della squadra, così come anche i fiori ...

Cristiano Ronaldo fa tremare i tifosi della Juventus : "Potrei anche ritirarmi l'anno prossimo" : "Quando mi ritiro? Potrei chiudere la carriera il prossimo anno". Cristiano Ronaldo, intervistato dalla tv portoghese TVI, rischia di far venire un coccolone ad Andrea Agnelli e ai tifosi della Juventus, che però possono stare un po' tranquilli. CR7 infatti completa il ragionamento: "Qualche anno fa

VIDEO – Siparietto a Villa Stuart tra Zappacosta ed i tifosi del Napoli : Il Corriere dello Sport, tramite il proprio profilo Twitter, ha diffuso il VIDEO al termine delle visite mediche a Villa Stuart di Davide Zappacosta. Si è creato un Siparietto con un tifoso del Napoli. Siparietto a Villa Stuart – Un tifoso del Napoli stanco dell’attesa per Hirving Lozano tenta di regalare la sciarpetta del Napoli a Zappacosta. Ecco la sua reazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO #Zappacosta termina le visite. Un ...

Fiorentina - Ribery in città : “ho parlato con Luca Toni…” - tifosi in delirio [FOTO e VIDEO] : E’ finalmente arrivato il grande giorno dell’arrivo di Franck Ribery che è sbarcato a Firenze con un volo provato, inizia la nuova avventura con la maglia della Fiorentina, l’ex Bayern Monaco si candida ad essere un grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A, le qualità non sono in discussione. Ad accoglierlo tantissimi tifosi che si sono radunati all’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il ...

Boca Juniors - un altro desiderio per De Rossi : “vorrei conoscere Riquelme - i tifosi del River mi rispettano” : Il centrocampista del Boca ha fatto il punto dopo tre settimane in Argentina, rivelando di voler incontrare Riquelme Emozioni a non finire per Daniele De Rossi in questa sua prima esperienza lontano dall’Italia, il centrocampista ex Roma si sta inserendo in fretta nei sistemi di gioco del Boca Juniors, anche se ancora va trovata l’intesa con i compagni. AFP/LaPresse La voglia di mettersi in gioco c’è eccome, il primo gol ...

Euro 2020 - i tifosi possono scegliere i freestyler del torneo : Eueo 2020 si avvicina e l’attesa dei tifosi è fortissima per un evento che punta anche a essere rivoluzionario rispetto al passato: per la prima volta, infatti, il torneo si svolgerà in modalità itinerante. E i tifosi avranno la possibilità di svolgere anche un ruolo attivo ai fini dell’organizzazione. Agli appassionati viene infatti concessa la […] L'articolo Euro 2020, i tifosi possono scegliere i freestyler del torneo è ...

Nadia Toffa - i cori e gli striscioni dei tifosi del Taranto per omaggiare la Guerriera (VIDEO) : Durante la partita di calcio tra Taranto e Fasano un blackout ha spento all'improvviso le luci dello stadio interrompendo la partita; è proprio a questo punto che i tifosi hanno iniziato a intonare cori per omaggiare Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, recentemente scomparsa a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.Un coro da brividi (video in apertura di post) per ricordare chi, attraverso inchieste e servizi, ...

Esordio in Bundesliga dell’Union Berlino. Suo il primo stadio tedesco costruito dai tifosi : Abbiamo raccontato, qualche giorno fa, la storia della Union Berlino. La squadra che nel dopoguerra era la rivale della Dinamo Berlino, squadra della Stasi. La squadra antiregime oggi debutta in Bundesliga, ma i tifosi boicotteranno i primi 15 minuti per una protesta contro la Red Bull. Oggi Libero torna sull’argomento raccontando altri dettagli su questo club così particolare. Lo stadio di sua proprietà, ad esempio, è stato il primo, in ...

Balotelli : “Grazie ai tifosi del Flamengo e buona fortuna”. Attesa per l’annuncio del Brescia : “Grazie ai tifosi del Flamengo per tutti i messaggi e le manifestazioni d’affetto degli ultimi giorni. buona fortuna al Flamengo e a tutti voi”. Questo il messaggio postato su Instagram da Mario Balotelli, oggetto dell’interesse da parte della squadra brasiliana fino a qualche giorno fa. A ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della firma con il Brescia, squadra della sua città. Visualizza ...

Il derby finisce in tragedia : tre morti e quattro feriti dopo un terribile scontro tra tifosi - colpito con mazze di ferro il pullman del Motagua [GALLERY] : Episodio spiacevole in Honduras: scontri tra tifosi, colpito il pullman del Motagua, tre morti e quattro feriti Scontri nel pre-partita finiscono in tragedia in Honduras: tre morti e quattro feriti prima del derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale di Tegucigalpa. Il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di bottiglie, di sassi e colpi di mazze di ferro, che hanno ferito tre calciatori. La ...

Dzeko rinnova con la Roma e Nainggolan si congratula : i tifosi dell’Inter si arrabbiano - scoppia la polemica social : Edin Dzeko rinnova con la Roma e riceve gli auguri di Radja Nainggolan: il messaggio fa infuriare i tifosi dell’Inter e il calciatore fa chiarezza sui social Dopo diverse settimane di trattative, nelle quali è stato messo sul mercato, Edin Dzeko ha deciso di firmare il rinnovo di contratto propostogli dalla Roma. I giallorossi hanno nuovamente resistito alle offerte delle altre squadre, il bosniaco ha reso più saldo l’amore ...