Huawei P Smart Plus | Huawei P Smart e Mate 20 X e Lenovo Smart Clock si aggiornano con

Huawei va forte e raggiunge i 118 milioni di smartphone spediti nel primo semestre 2019 : Huawei ha spedito 118 milioni di smartphone nel primo semestre 2019: la compagnia cinese ha pubblicato il suo report finanziario, rivelando i risultati di questa prima parte dell'anno. L'articolo Huawei va forte e raggiunge i 118 milioni di smartphone spediti nel primo semestre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Fuori Tutto di Wind con alcuni smartphone Huawei a rate prorogata fino all’1 settembre : Il team di Wind ha deciso di prorogare fino a domenica 1 settembre 2019 l'iniziativa Fuori Tutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e l'importo delle rate L'articolo Fuori Tutto di Wind con alcuni smartphone Huawei a rate prorogata fino all’1 settembre proviene da TuttoAndroid.

Da oggi 21 agosto EMUI 9.1 su 8 smartphone Huawei e Honor : lista e tempistiche massime : Sono novità importanti quelle che stiamo raccogliendo in queste ore per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento EMUI 9.1 a bordo dei propri smartphone Huawei o Honor. A partire da oggi 21 agosto, infatti, sappiamo quale sia la lista di smartphone destinata a fare questo passo a breve termine, con alcuni prodotti che da tempo attendono un segnale sotto questo punto di vista. Alcuni sono inediti, altri decisamente ...

La EMUI 9.1 arriva in versione stabile su altri 8 smartphone Huawei : L'aggiornamento dell'interfaccia EMUI 9.1 è già disponibile per molti smartphone Huawei, ma ancora in versione beta per la maggior parte di essi. Ora altri 8 modelli stanno ottenendo l'aggiornamento EMUI 9.1 in versione stabile e includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, Huawei P10, P10 Plus, Nova 2S, Honor V9 e Honor 9. L'articolo La EMUI 9.1 arriva in versione stabile su altri 8 smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Ecco prezzo e immagini degli occhiali smart Huawei x Gentle Monster : In occasione dell'evento di presentazione degli smartphone della serie Huawei P30, il colosso cinese ha mostrato un paio di occhiali smart. Ecco prezzi e feature L'articolo Ecco prezzo e immagini degli occhiali smart Huawei x Gentle Monster proviene da TuttoAndroid.

Come inoltrare trasferire chiamate su smartphone Huawei e Honor : Fare il Forward delle chiamate e inoltrare le telefonate verso un numero di telefono diverso dal vostro

Android Enterprise rivela Huawei P Smart Pro : device interessante con fotocamera pop-up : Spendiamo qualche parola sul Huawei P Smart Pro, un altro dispositivo che integrerà la fotocamera frontale pop-up, che ormai non è più un mistero, ma di cui comunque in molti vanno fieri. Stando a quanto riportato dal database del portale di Android Enterprise (che sappiamo raccogliere un po' tutti gli Smartphone raccomandati da Big G per l'utilizzo aziendale della propria piattaforma software), ha fatto la propria comparsa proprio il Huawei P ...

Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Huawei P30 e altri : Oggi sono in offerta Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e Huawei P30. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android: Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Huawei P30 e altri proviene da TuttoAndroid.

Spuntano le specifiche di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10 - un nuovo smartphone economico : Scopriamo le presunte specifiche quasi complete di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10, spuntate grazie alle certificazioni del TENAA e a un recente leak. L'articolo Spuntano le specifiche di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10, un nuovo smartphone economico proviene da TuttoAndroid.

Huawei registra il marchio per i suoi occhiali smart AR/VR : potrebbero essere lanciati all’IFA 2019 : Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019. L'articolo ...

Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump. L'articolo Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie proviene da TuttoAndroid.

A Huawei non dispiace il bloatware : in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone : Huawei sta rafforzando le sue relazioni con due importanti aziende russe come Yandex e Mail.ru. Scopriamo insieme tutti i dettagli al momento disponibili L'articolo A Huawei non dispiace il bloatware: in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

HarmonyOS sul primo dispositivo Huawei : dovrebbe trattarsi di uno smartwatch : Abbiamo spesso sentito parlare di HarmonyOS, il nuovo sistema operativo di casa Huawei che inizialmente si pensava potesse sostituire Android nella gestione software degli smartphone. Solo in un secondo momento abbiamo appreso che l'OS fosse destinato a ben altro tipo di dispositivi, come indossabili, smart TV ed automobili. Come riportato da 'GSMArena.com', la situazione sta per sbloccarsi per quanto riguarda il debutto vero e proprio di ...

Huawei rilascerà il suo prossimo smartwatch con HarmonyOS mentre OPPO cerca di entrare nel mercato : Secondo un recente post su Weibo del vicepresidente di OPPO Shen Yiren, a seguito della crescente domanda di smartwatch la società sta pianificando di entrare nel mercato con la propria offerta ed è già al lavoro sul suo primo dispositivo indossabile che dovrebbe vedere la luce l'anno prossimo. Nel frattempo Huawei sta cercando di introdurre nel mercato degli smartwatch un dispositivo con sistema operativo HarmonyOS nel prossimo ...