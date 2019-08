Giovanni Buttarelli | Google dice di sapere perché è morto ma l’informazione non è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019)calpesta il diritto alla riservatezza quotidianamente e lo fa in ottima compagnia degli altri colossi che attraverso Internet fagocitano le nostre informazioni personali, le elaborano e le analizzano fino a generarne di impreviste o – almeno per noi umani – imprevedibili. L’ingiustificabile risposta del motore di ricerca, a fronte dell’istanza volta a conoscere le cause del decesso di una persona nota, è la dimostrazione che in certi antri digitali le belve locali non si preoccupano di straziare virtualmente le nostre carni a dispetto della privacy e di qualsivoglia altro diritto fondamentale. L’episodio che ha portato a pubblicare online una informazione, priva dell’indicazione della fonte che la ha generata, porta ragionevolmente a dubitare della liceità del possesso di un certo dato (acquisito irritualmente o illegalmente oppure desunto o generato da qualche algoritmo) e a ...

DavidSassoli : Apprendo con dolore della scomparsa di Giovanni Buttarelli, Garante europeo per la Protezione dei Dati. È stato un… - EnricoLetta : Una notizia che addolora profondamente. Piango la scomparsa di Giovanni #Buttarelli garante europeo della Privacy,… - EU_EDPS : 1/3 È con profondo dolore che comunichiamo che Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, è… -