Consultazioni | M5S e Lega da Mattarella | Salvini | ' Pronto a ripartire | non porto rancore'

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove Consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano si pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano si pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini - un'ora di colloquio con Mattarella. Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e M5s. Zingaretti : “Ok a nuova maggioranza per governo di svolta” : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita a un “governo di svolta“. Così l’ha chiamato il segretario del Partito democratico all’uscita dal colloquio con il capo dello Stato: “Abbiamo manifestato al ...

Governo - diretta Consultazioni : Meloni chiede il voto : «Con Salvini vinciamo - governo M5S-Pd osceno» : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta Consultazioni : oggi seconda giornata - Salvini prende le distanze da M5S : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Consultazioni Mattarella 2019 diretta live dal Quirinale : orari Pd-M5S-Lega : Consultazioni Mattarella 2019 diretta live dal Quirinale: orari Pd-M5S-Lega Mancano pochi minuti alla riapertura delle Consultazioni al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornata importante, oggi, praticamente decisiva, perché Mattarella incontrerà i maggiori partiti e li ascolterà per poi trovare una soluzione: nuova alleanza di governo, governo istituzionale o nuove elezioni in autunno? La risposta a questa ...

Diretta Consultazioni Quirinale - oggi la seconda giornata : Lega e M5S approdano al Colle : seconda giornata di Consultazioni al Quirinale, apertesi in seguito alla crisi di Governo provocata dallo strappo netto del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha abbandonato la maggioranza del premier Giuseppe Conte. Dopo l'approdo di ieri al Colle dei presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, dei gruppi parlamentari "Per le Autonomie" al Senato (SVP-PATT, UV), Misto al Senato e alla ...

Consultazioni - è il giorno dei "big" : trattativa M5s-Pd in salita - Zingaretti alza già l'asticella : Il segretario del Pd ha messo in chiaro che un esecutivo può nascere solo nel nome della discontinuità totale, senza alcun...