Con la card bagaglio leggero e spese sotto controllo

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione Contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

Futuro Icardi – Maurito alla festa di compleanno di Lautaro Martinez Con i compagni dell’Inter : la risposta dell’argentino ai giornalisti lascia di stucco : Icardi lascia tutti a bocca aperta: la risposta ai giornalisti dopo la festa di compleanno di Lautaro Martinez è sorprendente Non è ancora stato definito il Futuro di Mauro Icardi, ma intanto il calciatore argentino si ritiene a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, tanto da rilasciare risposte ‘piccanti’ alla stampa. Icardi ha festeggiato ieri sera con tutti i suoi compagni di squadra interisti i 22 anni di Lautaro ...

CorSport : Con Llorente accordo per un biennale a 2 - 5 milioni a stagione. Decide Icardi : Il Napoli non ha accantonato l’ipotesi Llorente. È stato raggiunto un accordo per il trasferimento dello spagnolo, ma è tutto in stand-by. Il Corriere dello Sport scrive che da domenica lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente in gioco. Giuntoli ha chiamato Jesus, il fratello di Llorente, suo procuratore. La definizione dell’accordo è stata raggiunta. Si è parlato di un biennale a 2 milioni e mezzo a stagione e c’è stata la promessa di ...

Di Marzio : “Ancelotti ha provato a Contattare Icardi - il Napoli lo aspetterà (almeno) fino a lunedì” : Mentre la notizia mondana è che Mauro Icardi era alla festa di compleanno di Lautaro Martinez che ha compito 22 anni. La notizia di calciomercato è che Icardi non ha dato alcuna apertura al Napoli. Per Gianluca Di Marzio “il Napoli non ha deciso che la giornata di oggi fosse fondamentale. Non è la dead-line per il club. Anche perché vedrà gli agenti di Llorente non prima dei domenica o lunedì, dopo la prima giornata di campionato. La prossima ...

GF Vip : la Affi Fella si autocandida - Lorenzo Riccardi tra i possibili Concorrenti : Il Grande Fratello Vip sta per tornare con una quarta stagione su Canale 5. Il programma partirà a metà settembre e a condurlo sarà Alfonso Signorini. Come ogni anno, sul web ed in particolare sui social network impazzano le ipotesi sui possibili partecipanti a questa nuova edizione. Come spesso accade, sono diversi i vip desiderosi di provare una nuova esperienza all'interno del reality, magari dopo essere stati protagonisti di altri programmi ...

Icardi Juventus - altra svolta : Paratici inContra Giuffrida - c’è il nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Fabio Paratici ha incontrato Giuffrida, agente incaricato dall’Inter per valutare le squadre interessate ad Icardi. La Juventus, chiaramente, è sempre presente, e il direttore sportivo bianconero ha ribadito la voglia dei bianconeri di mettere le mani sull’ex Sampdoria. Il diretto interessato, dal canto suo, non […] More

Mattino : De Laurentiis e Wanda potrebbero inContrarsi a Capri - ultima chance per Icardi : Aurelio e Wanda sono due dello star system che si trovano gradevoli, simpatici e, forse, anche terribilmente funzionali l’uno per l’altro, come scrive oggi il Mattino, e nelle telefonate delle ultime 48 ore hanno continuato a dialogare sul futuro di Icardi. Non è Wanda il problema che blocca il passaggio di Mauro, ma l’ennesima decisione dell’argentino di restare all’Inter. L’ultimatum del Napoli è oramai scaduto, ma ...

AFFARE ICARDI – Wanda Nara e ADL potrebbero inContrarsi a Capri : ICARDI – Secondo Il Mattino ci potrebbe essere un incontro a Capri tra ADL e Wanda Nara Il quotidiano partenopeo riporta che tra ADL e Wanda Nara ci sarebbe stato un nuovo contatto e che nelle ultime 48 ore si sarebbero sentiti telefonicamente anche con una certa frequenza. In pratica, i due avrebbero anche trovato un accordo per ingaggio (7 milioni a stagione rispetto agli attuali 4.5) e diritti d’immagine. Per completare il ...

CorSport : Le Convinzioni di Icardi demolisCono qualsiasi spiegazione logica : Il Napoli pensa che dietro i continui no di Icardi ci sia la Juventus. L’Inter è sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda Nara “per far sì che il grande disturbo continui ad avvelenare le giornate di Marotta”. Si è saputo che quando sono iniziati i problemi con l’Inter, il primo a farsi vivo fu proprio Paratici. Icardi gli ha dato la sua parola che sarebbe passato alla Juventus. Ma la Juve, per ora, si dichiara disinteressata ...

Inter - la decisione pericolosa di Icardi e la richiesta che rischia di ‘Condannare’ i nerazzurri : Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro Icardi, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa, Icardi rischia di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile riuscire a ricucire lo strappo con ...

Inter - i dirigenti sarebbero furiosi Con Icardi : il centravanti Continua a rifiutare tutti : L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcune operazioni importanti sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto concerne il mercato in uscita. E uno dei nomi più discussi continua ad essere Mauro Icardi che ormai è fuori dal progetto nerazzurro come, tra l'altro, ribadito in più di una circostanza dai vertici del club meneghino. Non ...

Corriere dello Sport : De Laurentiis è Convinto che ci sia la Juve dietro i no di Icardi : “Icardi prigioniero” titola la prima pagina del Corriere dello Sport riferendosi al fatto che l’argentino continua a dire no al Napoli in attesa della Juve. Il presidente del Napoli è oramai convinto che ci siano i bianconeri dietro i continui rifiuti di Mauro che non vorrebbero vederlo in azzurro. Intanto Icardi resta prigioniero volontario in casa Inter, prigioniero del suo orgoglio e di certezze che nessuno, nemmeno Wanda, è ...

Abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni in chiesa : Confermata Condanna al cardinale Pell : "Sconterà la pena di 6 anni in carcere": respinto l'apPello del porporato australiano. Il comunicato della Santa Sede: "Pur...

Abusi sessuali su minori - Corte suprema Conferma Condanna al cardinale Pell : La Corte suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dal cardinale George Pell contro una sentenza che lo ha dichiarato colpevole di Abusi sessuali su minori. Il cardinale australiano sta scontando in carcere una condanna a sei anni. "E' una grande vittoria", ha commentato uno degli avvocati delle vittime, Chrissie Foster. "C'è ancora tanta gente che soffre, ma la notizia di oggi regalerà un po' di speranza", ha detto ...