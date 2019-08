Chiara Nasti | notte al pronto soccorso | “Sono stata molto male”

Chiara Nasti : seno esplosivo su Instagram - la serata fuori è vertiginosamente hot : Chiara Nasti esagerata sui social: scatto hot e scollatura provocante, week end rovente per i suoi follower. Sessantamila cuori per Chiara Nasti e il suo ultimo provocante scatto postato su Instagram. Si può dedurre che il fine della settimana della giovane influcencer sia stato vertiginosamente hot, proprio come la sua scollatura, messa orgogliosamente in mostra sui social. Le malelingue non hanno perso tempo a scatenarsi, le ...

Uomini e Donne news - Angela Nasti : la diChiarazione che fa discutere : Angela Nasti di nuovo nella bufera. Ecco che cosa è successo Ultimamente non si fa altro che parlare di Angela Nasti. Se inizialmente è stata criticata per la fine, fin troppo veloce, con Alessio Campoli, ora la ex tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per un altro motivo. A far discutere è […] L'articolo Uomini e Donne news, Angela Nasti: la dichiarazione che fa discutere proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Angela Nasti fa una diChiarazione che spiazza : Angela Nasti di Uomini e Donne confessa: “Fatevi corteggiare” Angela Nasti, in questi giorni, ha fatto discutere per via di un’intervista a Witty tv. In quella circostanza ha confessato di aver capito subito che Alessio non sarebbe mai potuto essere l’uomo della sua vita, arrivando quindi a decidere di lasciarlo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare anche per ...

Chiara Nasti - l'ex fidanzato : "Avventura vera - amore folle che merita rispetto" : Ugo Maria Abbamonte, ex fidanzato di Chiara Nasti, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha rotto il silenzio con un post pubblico con l'intento di fare chiarezza sulle dinamiche di una storia d'amore che ha catalizzato l'attenzione di migliaia di followers: Io e Chiara abbiamo avuto una relazione incredibile dall'inizio alla fine. E’ stata un’avventura vera e propria con un amore folle che ci ha legati in un modo che difficilmente ...

Parla l'ex di Chiara Nasti... Nonostante scleri e incazzature ci siamo rispettati : Ugo Maria Abbamonte ha pubblicato sui social un lungo sfogo contro le malelingue, Parlando di un amore folle per la bella influencer e difendendola dagli attacchi mediatici. Dopo due anni di amore Chiara Nasti e Ugo Maria Abbamonte si sono detti addio. Una separazione dolorosa ma necessaria a detta degli interessati. La bella influencer ha dato la notizia attraverso i social con la canzone del rapper Luchè "Questa estate sono single" ...

U&D - Angela Nasti posa con Bonifazi mentre la sorella Chiara conferma : 'Sono single' : Sembra che le sorelle Nasti non riescano ad essere felici nello stesso periodo: proprio quando Angela ha ritrovato l'amore, sua sorella Chiara è tornata single. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza da qualche giorno, le due belle napoletane hanno usato i social network per informare i fan delle novità sentimentali che le riguardano: l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram i primi selfie con Kevin Bonifazi, l'influencer ...

Il dettaglio hot! Chiara Nasti mostra il piercing intimo : L’influencer napoletana si trova a Ibiza per godersi un’estate da single e in una delle sue ultime storie indossa un abitino aderente sui social. I follower però notano subito il piercing intimo sul capezzolo. Non è ben chiaro se la decisione di andare a Ibiza sia stata la causa della loro rottura, certo è che molte persone che decidono di partire in cerca della movida per un motivo o per un altro pongono fine alle loro relazioni. ...

Chiara Nasti conferma i rumors : "Quest'estate sono single" : Se lo chiedevano da tempo i fan della celebre influencer partenopea, che da qualche giorno non notavano più video né foto in compagnia del fidanzato della ragazza. Chiara Nasti, infatti, sarebbe stata messa 'sotto osservazione' dai suoi followers più attenti, proprio perché dal suo profilo Instagram ufficiale sembrava che le cose tra lei e il fidanzato Ugo non andassero a gonfie vele.All'ennesimo commento di un fan, Chiara Nasti non ce l'ha ...

Chiara Nasti conferma i gossip : è finita col fidanzato Ugo : Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati: la fashion blogger torna single Le indiscrezioni si sono rivelate giuste: Chiara Nasti e Ugo Abbamonte non stanno più insieme. Via Instagram, dove è seguita da più di 1.7 milioni di follower, la fashion blogger napoletana ha ammesso di non essere più fidanzata. La sorella di Angela […] L'articolo Chiara Nasti conferma i gossip: è finita col fidanzato Ugo proviene da gossip e Tv.

U&D - le sorelle Nasti in vacanza a Ibiza : Angela con Bonifazi - Chiara 'single' senza Ugo : L'estate delle sorelle Nasti, sembra essere iniziata all'insegna del gossip: se l'ex tronista Angela ha fatto parlare di sé prima per la rottura con Alessio Campoli e poi per la relazione con un calciatore del Torino, la fashion blogger Chiara è finita al centro dell'attenzione per una notizia opposta rispetto alla sorella. Negli ultimi giorni, infatti, si vocifera che la napoletana sia tornata single dopo quasi 2 anni: di Ugo Abbamonte, ...

Chiara Nasti torna single e dice addio a Ugo Abbamonte - l’indiscrezione : Estate movimentata per Chiara Nasti. Prima la polemica sulla sua frase “Non bevo acqua da due anni”, ora le voci che vedrebbero la sua storia con Ugo Abbamonte (QUI chi è) giunta al capolinea. E pensare che quando l’influencer partecipò a L’isola dei famosi decise di ritirarsi dal gioco proprio perché sentiva troppo la mancanza del ragazzo. Ma si sa le cose cambiano e ora i social insinuano il dubbio che effettivamente le ...

Chiara Nasti non è più fidanzata e lo annuncia con una canzone - : Luana Rosato Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte si sono lasciati: lo ha annunciato la influencer in una Instagram story in cui ha postato un brano che dice "questa estate sono single" “Questa estate sono single” dice la canzone del rapper Luchè che Chiara Nasti ha scelto per annunciare ai suoi follower di non essere più fidanzata con Ugo Abbamonte. La influencer da un milione di seguaci, sorella della ex tronista Angela Nasti, ...

Chiara Nasti a Ibiza senza Ugo Abbamonte - la canzone : “Quest’estate sono single” : Chiara Nasti è in vacanza ad Ibiza senza lo storico fidanzato Ugo Abbamonte e, dopo aver presenziato al concerto di Sfera Ebbasta al famoso locale Ushuaia, torna a casa cantando il brano del trapper e del rapper campano Luché: "Quest'estate sono single...". Segnali che confermerebbero le indiscrezioni.Continua a leggere

U&D - Sara Affi Fella e Chiara Nasti replicano a Mastroianni : 'È passato un anno - che noia' : La Instagram Stories che Luigi Mastroianni ha pubblicato stamattina per commentare il fidanzamento di Angela Nasti con un calciatore, ha scatenato la reazione piccata sia della sorella di lei Chiara che di Sara Affi Fella. La fashion blogger ha punzecchiato il tronista di Uomini e Donne dandogli del noioso e della persona che attacca gli altri per non finire nel dimenticatoio; la napoletana, invece, ha chiesto al suo ex di non tirarla più in ...