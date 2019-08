Andrea Dovizioso MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Non male la giornata | ma non basta…”

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP1. Quartararo davanti a tutti - Andrea Dovizioso 6° - Valentino Rossi 7° : Fabio Quartararo ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il francese della Yamaha ha stampato un rilevante 1:59.952, unico a scendere sotto il muro dei due minuti e a rifilare ben 586 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si è distinto per tutto il turno ma è stato beffato dal transalpino nel finale anche se ha dato ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 in tempo reale. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi per partire col piede giusto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del weekend – Il programma delle prove libere – Le dichiarazioni di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Silverstone. Incomincia il lungo fine settimana su un tracciato storico il cui asfalto è ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Avevamo bisogno di questa vittoria - Silverstone è una delle mie gare preferite”” : Sono passate poco meno di due settimane dall’indimenticabile domenica del Gran Premio d’Austria, in cui Andrea Dovizioso ha regolato Marc Marquez in volata con il sorpasso decisivo effettuato all’ultima curva. Il forlivese classe 1986 è così tornato al successo dopo cinque mesi di digiuno ed ha guadagnato cinque punti in classifica nei confronti di Marquez, sempre al comando con 58 punti di margine sul “Dovi”. Nel ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Bisogna essere pronti ad adattarsi a qualsiasi circostanza” : A motorionline.com parla Andrea Dovizioso a pochi giorni dal GP di Gran Bretagna del Motomondiale: il pilota della Ducati appare molto fiducioso sule possibilità di fare una buona gara, consapevole comunque che l’incognita meteo giocherà un ruolo importante, se non decisivo, nel corso del fine settimana. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non c’è nulla che dia più soddisfazione e sicurezza di una vittoria, e così arriviamo a ...

VIDEO Andrea Dovizioso e la grande utopia : avvicinare Marc Marquez in classifica : Il leggendario sorpasso di Andrea Dovizioso su Marc Marquez all’ultima curva del Gran Premio d’Austria ha riacceso l’entusiasmo e l’ottimismo dei tifosi della Ducati e di chi vorrebbe assistere ad una lotta tra i due anche nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo della Honda sta disputando una stagione strepitosa ed al momento sembra inattaccabile dall’alto dei suoi 58 punti di vantaggio, tuttavia il ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso ha ritrovato il sorriso - a Silverstone continua la battaglia : Terminato il fine settimana di stacco, il circus del Motomondiale 2019 si appresta per affrontare il dodicesimo appuntamento della sua stagione in quel di Silverstone dove andrà in scena il GP di Gran Bretagna; ci siamo lasciati pochi giorni fa con la straordinaria vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring di Spielberg, dove il ducatista ha fatto impazzire i tanti tifosi italiani (e non solo) con una manovra tanto inaspettata quanto efficace ...

MotoGP - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGp – Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso - il direttore generali Ducati ammette : “le cose potrebbero essere più belle - ma…” : Gigi Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso: l’ammissione del direttore generale di Ducati Corse La gara di domenica al Red Bull Ring è stata puro spettacolo: il duello tra Marquez e Dovizioso ha regalato emozioni incredibili al pubblico del Gp d’Austria e tutto il pubblico ha applaudito immensamente il forlivese della Ducati per la sua splendida vittoria all’ultima curva. AFP/LaPresse Pioggia di complimenti ...

MotoGp – Tardozzi svela il segreto della vittoria di Dovizioso in Austria : “Marquez voleva vincere a tutti i costi - ma Andrea…” : Davide Tardozzi e la vittoria di Dovizioso in Austria: le parole del team manager Ducati dopo il successo all’ultima curva del forlivese Andrea Dovizioso ha regalato ieri alla Ducati una gioia pazzesca: il forlivese è tornato sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Gp d’Austria all’ultima curva, così come accaduto due anni fa, grazie ad un clamoroso sorpasso su Marc Marquez. “Questa era una gara che valeva ...

MotoGP : la rivincita di Andrea Dovizioso a Spielberg. Un successo da campione : Avete presente il GP degli Stati Uniti di MotoGP a Laguna Seca nel 2008 oppure il GP di Catalogna a Barcellona nel 2009? E’ lecito pensare che si abbia cognizione di cosa si stia parlando. In quelle due gare Valentino Rossi sfoderò tutto il suo talento e, forse, anche qualcosa di più per prevalere contro l’australiano Casey Stoner e lo spagnolo Jorge Lorenzo. Duelli rusticani da emozione paura. Ebbene, ieri, a Spielberg (Austria), si ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

Andrea Dovizioso trionfa su Marquez con un sorpasso all'ultima curva : Stesso posto, stesso copione, stesso finale. Proprio come due anni fa, Andrea Dovizioso ha vinto il gran premio d'Austria sul circuito di Zeltweg infilando, dopo un duello serratissimo, Marc Marquez all'ultima curva con una manovra destinata ad entrare nella classifica dei sorpassi più belli e spettacolari della stagione, e non solo. Per il quarto anno consecutivo l'Austria si è così confermata terra di conquista ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “E’ forse la mia vittoria più bella - la dedico a Luca Semprini” : Andrea Dovizioso è raggiante al termine del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il pilota della Rossa ha messo in mostra carattere e determinazione, aggiudicandosi il duello infuocato con Marc Marquez e interrompendo la serie positiva del fuoriclasse nativo di Cervera. Una vittoria dai mille significati, per come è arrivata, da dedicare allo sfortunato Luca Semprini, scomparso una decina ...

MotoGp – Marquez consapevole della superiorità di Dovizioso in Austria : “Andrea ha giocato con me - vi svelo cosa è successo alla fine” : Le ammissioni di Marc Marquez dopo la sconfitta all’ultima curva al Red Bull Ring: lo spagnolo della Honda sincero al termine del Gp d’Austria Un duello appassionante ha infuocato il Red Bull Ring: al termine di una lotta incredibile, a spuntarla, come due anni fa, è stato un eccezionale Andrea Dovizioso, che si è aggiudicato il Gp d’Austria 2019, battendo il suo rivale all’ultima curva. AFP/LaPresse “Volevo fare ...