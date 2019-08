Serie A | le ultime dai campi | dubbio Milik | problemi per Brescia e Cagliari

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Si avvicina la prima giornata dionato, ecco ledaiper le squadre diA. In casa Napoli l’attaccante Arkadiuszresta in forteper il debutto di sabato inonato con la Fiorentina, il polacco ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 per un programma personalizzato. Novità anche in casa Spal, out solo Fares mentre Floccari è di rientro, possibile l’impiego di Di Francesco davanti, con Igor sulla fascia sinistra e D’Alessandro a destra. L’Atalanta deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Ilicic, in campo Malinovskyi, Muriel soffre di una tonsillite. In casariposo precauzionale per Klavan, in caso di forfait è pronto Pisacane, hanno proseguito il lavoro personalizzato Bradaric, Cacciatore e Mattiello: sulla fascia destra a questo punto potrebbe esserci ...

