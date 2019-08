Ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada di notte | la nuova e assurda moda

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) Una, tragica, insensatasta serpeggiando tra i giovani. I primi casi si sono manifestati a Castelverde, in provincia di Cremona, piccolo comune di appena cinquemila abitanti. La sfida è semplice e letale al tempo stesso: alcunisiin, di sera, quando la visibilità è notevolmente ridotta, per costringere le auto a fare manovre improvvise per non rischiare di investirli. Un gioco che può rivelarsi mortale. “Dai fifone, che ti costa?”. Una prova di coraggio, di maturità, di sprezzo del pericolo. E diversi sono i casi segnalati in Italia e anche all’estero negli ultimi anni. L’ultimo episodio in Piazza dei Caduti di Cefalonia, con la segnalazione che è partita da Facebook, nel gruppo “Sei di Castelverde se..”. Alcune persone, preoccupate da quello che avevano visto, hanno lanciato l’rme e in poco tempo la vicenda è arrivata sul tavolo del ...

rex65 : Forse alla fine è giusto così ... che ci estinguiamo perchè se questi 'ragazzini' sono il futuro incendi , alluv… - Buspirone : I nuovi coglioni!!! - MarzulloBruno : Sfida mortale: ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada -