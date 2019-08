Nadia Toffa | morta la nonna Maria Cocchi Non ha retto al dolore

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ladia pochi giorni di distanza dalla nipote. Ladisi chiamava, aveva 97 anni e non avrebbealper la morte della nipote. Come riporta il portale “Montagne e Paesi”, la signoraera nata a Braone il 25 gennaio del 1922. Un doppioper la famiglia die per il piccolo paese. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia. Era una donna molto elegante e apprezzata. Ladiera conosciuta da tutti a Cerveno, paese di 700 persone in Val Camonica, provincia di Brescia in Lombardia.non era nota solo per essere ladi, ma anche perché era la donna più anziana del paese. Sposata a Enrico,ha avuto tre figlie, una delle quali è la mamma di. Immediate in rete le manifestazioni di cordoglio nei ...

