La Siberia brucia | l’Amazzonia brucia | e neanch’io mi sento tanto bene

Siberia in fiamme - Greenpeace : “Bruciata un’area grande come la Grecia”. Ignorati 295 incendi : “Spegnerli costa troppo” : Foreste in fiamme, territori bruciati e animali in fuga o morti. Tutte immagini postate sui social e accompagnate dall’hashtag #SiberiaIsBurning. Secondo Greenpeace Russia sono 13 i milioni di ettari bruciati nel Paese solo nel 2019. All’origine del disastro, hanno spiegato le autorità forestali russe, ci sono i fulmini ma il vice ministro delle Emergenze, Igor Kobzev, ha dichiarato lunedì che “la maggior parte è iniziata vicino a ...

Emergenza incendi in Siberia - “la situazione è catastrofica” : bruciata un’area grande come Lombardia e Piemonte : Una squadra di Greenpeace Russia ha documentato i massicci incendi che stanno interessando la grande foresta del Nord nella regione di Krasnoyarsk in Siberia. Nonostante le dichiarazioni delle autorità, spiega l’organizzazione in una nota, “l’intensità degli incendi non sta diminuendo e anzi, la distruzione di 4,3 milioni di ettari di foresta (una superficie equivalente a quella di Lombardia e Piemonte messi insieme) e ...

La Groenlandia si scioglie e la Siberia brucia : Temperature insolitamente alte per la stagione nell'emisfero boreale stanno mettendo a dura prova i ghiacciai della Groenlandia, la regione artica e i ghiacci alpini e hanno favorito il mega incendio in corso in Siberia la cui ampiezza è stimata pari al territorio del Belgio. Dati raccolti dall'istituto meteorologico danese indicherebbero che tra mercoledì e giovedì si è verificato il picco in singole giornate di ...

Incendi Russia - brucia la Siberia : 4 milioni di ettari in fiamme : La Siberia brucia. Secondo Greenpeace Italia, “sono 4 milioni gli ettari della Grande foresta del Nord in fiamme” a causa degli Incendi che stanno colpendo le coste del mar Glaciale Artico, in Groenlandia, Russia, Canada e Alaska. Secondo il ??capo del servizio meteorologico russo Maxim Yakovenko il disastro sarebbe legato ai cambiamenti climatici che hanno innalzato le temperature a livelli record. In diverse località artiche si ...

Incendi - l’Artico sta bruciando : fuoco in Alaska - Groenlandia e Siberia - “mai successo niente di simile - non sappiamo come l’atmosfera reagirà a una situazione così drammatica” [FOTO e VIDEO] : l’Artico sta bruciando. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero di Incendi dalla Russia alla Groenlandia e all’Alaska. “Incendi artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli Incendi. Gli Incendi artici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero di Incendi che si stanno verificando. I satelliti intorno al ...

La Siberia sta bruciando come mai prima di oggi : (foto: Svetlana Pavlova\TASS via Getty Images) La Siberia sta combattendo da circa due settimane con incendi di dimensioni mai viste prima. Negli ultimi giorni la situazione è diventata talmente grave che è stato dichiarato lo stato di emergenza, il presidente della Russia Vladimir Putin ha mandato l’esercito e persino l’omologo americano Donald Trump si è offerto di fornire assistenza per domare le fiamme. Secondo le autorità, siamo ...

Incendi in Siberia : bruciati 3 milioni di ettari. A fuoco un'area piu' grande della Sicilia : La situazione in Siberia sta assumendo contorni apocalittici, mai visti negli ultimi diecimila anni. Gli Incendi stanno continuando a devastare centinaia di migliaia di ettari di boschi tipici...