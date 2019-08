Guida all' acquisto - Cinque B-Suv a confronto

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sotto i quattro metri e venti centimetri cè un mondo, se si parla di automobili a ruote alte: quello delle cosiddette B-Suv. Vetture a vocazione urbana ma più versatili delle solite due volumi compatte, e per questo sempre più gettonate. il segmento che cresce più rapidamente, tanto nellofferta quanto nella domanda. Una corsia preferenziale per le vendite sempre più affollata. Ma sono tutte uguali queste sport utility mignon? No. Intendiamoci: dalla ricetta base, e vincente, che abbina dimensioni lillipuziane e una posizione dirialzata a prezzi intorno ai 20.000 euro per il cuore della gamma, non si scappa. Tuttavia, per distinguersi nella massa ciascun modello ci mette del suo. E allora abbiamo messo aleB-Suv più vendute nellultimo mese: Renault Captur, Ford Ecosport, Volkswagen T-Cross, Peugeot 2008 e Citroën C3 Aircross, ordinate rigorosamente in base al ...

