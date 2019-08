EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa

La serie HONOR 9X riceve il nuovo aggiornamento dell’EMUI con Ark Compiler e altri miglioramenti : La serie medio range premium HONOR 9X stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'interfaccia EMUI 9 che aggiunge Ark Compiler e altre ottimizzazioni del sistema. Ark Compiler porta un miglioramento delle prestazioni del sistema, mentre le altre migliorie riguardano l'ottimizzazione della fotocamera e le impostazioni di visualizzazione per garantire una migliore esperienza di gioco. L'articolo La serie HONOR 9X riceve il nuovo aggiornamento ...

Immortale Huawei Mate 9 con EMUI 9.1 : aggiornamento anche in Italia dal 18 agosto : Arriva un segnale davvero importante in queste ore per coloro che sono ancora in possesso di un Huawei Mate 9. A tre anni dal loro arrivo sul mercato, infatti, anche qui in Italia possiamo iniziare a toccare con mano l'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9.1. Una svolta inaspettata fino a poche settimane, quando le prime fonti in Rete hanno iniziato a parlare del rollout globale dell'upgrade, come vi abbiamo prontamente ...

Il numero di build che la identifica è 9.1.0.252(C432E7R1P8) mentre il "peso" supera i 3 GB, giustificati dal gran numero di novità

Cinque giorni con EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Lite : attenzione alla batteria : Sono trascorsi ormai Cinque giorni dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite a quasi un anno dal suo lancio sul mercato. Come spesso avviene in queste circostanze, non mancano i riscontri (in alcuni casi anche piuttosto dettagliati) sull'impatto che l'upgrade ha avuto in termini di batteria. Come stanno realmente le cose oggi 17 agosto? Cerchiamo di fare ordine su ...

Colpa di scena Huawei Mate 20 : EMUI 10 dal 10 settembre con i P30 - ma in Cina : In precedenza vi avevamo annunciato che la serie dei Huawei Mate 20 avrebbe iniziato a ricevere EMUI 10 in versione beta dalla fine di settembre, dando precedenza all'ammiraglia top di gamma della serie P, i Huawei P30, per i quali il programma sarebbe partito l'8 settembre (cosa che stava in piedi, trattandosi di terminali più giovani). Discorso diverso va fatto per i Huawei Mate 30 in presentazione il prossimo 19 settembre, equipaggiati ...

Huawei continua a rilasciare aggiornamenti per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro e l'ultimo arrivato oggi porta con sé la funzionalità DC Dimming.

Addio attesa per Huawei P10 Plus : B252 regalo di Ferragosto con aggiornamento EMUI 9.1 in Italia : Giungono gradite novità oggi 15 agosto per i non pochi utenti che anche qui in Italia sono ancora legati ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Plus. Secondo quanto riportato da alcuni utenti nostrani, infatti, il produttore asiatico ha dato il via una volta per tutte alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Una decina di giorni fa, tramite un report apposito, vi avevamo già raccontato del passaggio dalla teoria alla pratica ...

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019.

Cambiamenti a non finire per l’app fotocamera con EMUI 10 : Huawei fa sul serio : Sappiamo che EMUI 10 è prevista per oltre 35 smartphone Huawei e Honor, per un totale complessivo di 150 milioni di utenti. La distribuzione sarà più veloce di quanto successo nelle scorse occasioni, ed un maggior numero di vecchi dispositivi verrà raggiunto. Questo è, in buona sostanza, quanto va affermando il produttore cinese nel lasso di tempo che ci separa dal rilascio della nuova interfaccia, che sappiamo debutterà in versione beta sui ...

EMUI 10 è divenuta ufficiale la scorsa settimana e ora tutti gli utenti Huawei e HONOR si chiedono quando i loro dispositivi riceveranno tale aggiornamento

Huawei vuole dimostrare di essere forte in seguito al blocco imposto dagli USA alcune settimane fa e così sta pensando ad alcune soluzioni importanti per acquisire di nuovo il rilievo che merita nel mercato mobile.

Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie.

Che aspetto ha EMUI 10 con il Morandi Style (video) : ancora 3 novità della UI E Android Q : Come si presenta EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? Le novità della interfaccia proprietaria non hanno riguardato solo funzioni e prestazioni ma anche lo specifico aspetto grafico della UI. Va dunque approfondito il cosiddetto Morandi Style, ovvero una combinazione di colori a due livelli per la parte superiore (informazioni) e la parte inferiore (interattiva) di molte schermate a sisstema. Proprio il sistema si ispira alla produzione ...

Ecco quali smartphone HONOR riceveranno o dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad Android Q con le personalizzazioni EMUI 10 o Magic UI 3.