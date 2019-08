Concorso assistente sociale | biologo e tecnico biomedico | scadenza a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Lo scorso 20 agosto nella Gazzetta Ufficiale sono stati diramati nuovi concorsi e selezioni pubbliche per laureati in servizio, biologia e tecniche di laboratorio biomediche. I bandi, confino al 20prossimo, verranno espletati presso il Comune di Marcheno (), l'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia () e presso l'Azienda Socio - Territoriale della Valcamonica, per il ruolo di. Bando perIl Comune di Marcheno, in provincia di Brescia, ha emesso un bando pubblico, per l'assunzione di un istruttore direttivo -, con contratto a tempo indeterminato. I partecipanti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale appartenente alla classe 6 o L39; Oppure, diploma di laurea in servizio; Laurea specialistica ...

UniSabina : RT @jobsoul: ?? #Concorso pubblico del @_MiBAC per l’assunzione di 1.052 unità di personale a tempo indeterminato ?? ?? Profilo professionale… - jobsoul : ?? #Concorso pubblico del @_MiBAC per l’assunzione di 1.052 unità di personale a tempo indeterminato ?? ?? Profilo pr… - mpiacenonaver1 : RT @ManuelaBellipan: @DavideDalmonte1 @alian_maria @PapagnaMimmo I servizi sociali sono in ogni comune, spesso sono gestiti dalle ASL stess… -