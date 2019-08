Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sposeranno nel 2020

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019)dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019dipresenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Il prossimo royal wedding ha finalmente una data:di, 31 anni ed, 35, sinel. Una delle più esperte royal watchers, Ingrid Sewards, direttrice ...

Corriere : Beatrice di York ed Edoardo Mapelli sposi nel 2020 - Antonietta_95 : RT @Corriere: Beatrice di York ed Edoardo Mapelli sposi nel 2020 - CatelliRossella : Royal Wedding all'italiana: Beatrice di York sposa Edoardo Mapelli-Mozzi -